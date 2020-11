Kiko Rivera a su hermana Isa: «la guerra se terminaría si mamá me llamase por teléfono»

Isa Pantoja celebró ayer su cumpleaños en La Casa Fuerte 2 y recibió la llamada de su hermano Kiko Rivera.

Isa Pantoja celebró ayer su cumpleaños en La Casa Fuerte 2 y recibió la llamada de su hermano Kiko Rivera. La antedicha llevaba bastante mal desde el pasado jueves, día en el que conoció parte de las declaraciones de su hermano a la revista Lecturas. Ayer, Kiko quiso tranquilizar a su hermana.

«Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida, te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Eres la niña de mis ojos, te quiero mucho, te amo» decía Kiko no sin emoción.

De su guerra con su madre aclaraba que «la vida sigue, es difícil que esto coja buen camino, lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mi, yo lo frenaba al momento, mucha gente lo sabe. Sé que esto va a seguir por parte de mamá. Para mí esto es lamentable».

Continuaba indicando que «yo ya tengo mi familia, a mí la herencia me da igual. Yo lo que no quiero es que me hayan metido en un marrón sin yo saberlo. La guerra se terminaría si mamá me llamase por teléfono, con eso se termina todo».

Al borde del llanto añadía que «Lo estoy pasando muy mal porque es mi madre y estoy muy dolido. Que no se entretenga en llamar y echar la culpa a mi mujer. Te lo pido por favor mamá. La situación está como está, pero tengo la conciencia tranquila porque no he mentido en nada. Lo que quiero es a mi madre no a Isabel Pantoja, Isabel Pantoja para los fans».

Isa indicaba que todo esto no le afectaría a su concurso e incluso pensaba que se arreglaría. Parece ignorar que el miércoles podría haber exclusiva de su mamá a cambio de un cheque que rondaría los 200 000 euros. ¿No será todo esto un presunto montaje por ambas partes para hacer caja y pagar sus deudas? Ya veremos en qué queda todo esto. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja #Kiko-Rivera