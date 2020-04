Kiko Rivera aprovecha la cuarentena para limar asperezas con Chabelita Pantoja: «Hicimos una videollamada»

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus no está siendo fácil para nadie y los programas de televisión están aprovechando para ponerse en contacto con los distintos famosos a través de Skype y así saber cómo están afrontando esta situación tan complicada. En esta ocasión ha sido Kiko Rivera el que ha hablado en ‘Sálvame’ y ha asegurado estar harto de la situación, así como bastante preocupado.

Kiko Rivera ha comenzado contando que lo ha pasado bastante mal estos días porque está sufriendo la gota, algo que se debe al incremento en la alimentación y al escaso movimiento. A todo esto, hay que sumarle el confinamiento, algo que le está sentando bastante mal: «Estoy harto. He visto series nuevas y antiguas, me he abierto un canal de Youtube, hoy estreno un programa con diferentes invitados. Ya no sé qué hacer, me estoy volviendo loco».

Kiko Rivera explica cómo está viviendo la situación | Foto: telecinco.es

Respecto a su relación con Irene Rosales, el DJ responde riéndose, lo que indica que alguna discusión por el camino habrá: «Lo llevamos bastante bien Irene y yo. No discutimos mucho pero evidentemente son 24 horas con mi mujer, encerrado. Las niñas tampoco nos dan tiempo para mucho, tenemos que estar pendientes de ellas, las pobres están desesperaditas por salir». El presentador comentaba que si le llega a pillar esta situación más joven cómo se lo hubiera tomado y el DJ respondía divertido: «Si me llega a pillar más joven me muero, estaría la casa llena de mierda».

Unido a su familia

El artista también ha contado que esta situación ha unido más a las personas: «Hablo con mi madre todos los días. Se nos ha subido ese cariño hacia las personas». De hecho, ha revelado que ha limado las asperezas que quedaban con su hermana Isa Pantoja: «Ayer hice una videollamada con mi hermana y todo. Ella estuvo hablando con las niñas, yo estuve hablando con Albertito. Al final es lo que tenemos, la videollamada, el no poder abrazar a la gente que quieres».

Kiko Rivera escucha atento a Jorge Javier | Foto: telecinco.es

Además, Kiko Rivera también se ha mostrado bastante preocupado por cómo va a ser la situación de los artistas cuando esto vaya volviendo a la normalidad: «Estoy bastante preocupado como todos mis compañeros del sector. Los artistas vamos a ser los últimos. Me he tenido que buscar otro modo de vida. El único ingreso de mi trabajo es ese y ahora tienes que atarte los machos. Estoy preocupado, porque yo tampoco entiendo mucho de política, pero estoy preocupado», concluía.