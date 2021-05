Kiko Rivera deja de seguir a Anabel Pantoja en sus redes sociales

Kiko Rivera ha elegido su viaje a Nepal para limpiar sus redes sociales y ha comenzado por eliminar a su prima Anabel.

Kiko Rivera ha elegido su viaje a Nepal para limpiar sus redes sociales y ha comenzado por eliminar a su prima Anabel. Lo malo es que esta última ha aprovechado el tirón de semejante suceso para salir en televisión y confirmar que no deja de ser un satélite de su familia o pareja.

Decía Kiko, que también aprovechó para felicitar a su madre, que «sigo a quienes son mis amigos y a los que me caen bien». Más claro el agua. Si a renglón seguido deja de seguir a su prima, dos y dos son cuatro.

Anabel indicaba en Socialité que «Me ha empezado a escribir mucha gente para decirme que me había dejado de seguir Kiko. Comprobé que me había dejado de seguir y me quedé un poco en shock. Le voy a respetar, él tiene su familia, su núcleo, hay muchos que le queremos y que no podemos estar en su día a día».

«Ha tenido el detalle de subir un cartel para salvar a Omar en ‘Supervivientes’ y si se comporta bien con la persona que amo, tiene todo mi respeto.Me ha dolido, porque yo no he colgado nada ni he tenido una actitud que le pueda molestar. Todo el mundo es libre de seguir a quien quiera. Yo le sigo, quiero que esté bien y que sus hijos y su mujer estén bien. Que todo el mundo sea feliz» añadía.

De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de estas declaraciones que pueden acentuar las diferencias entre los primos.

Curiosidades Internet Televisión #anabel pantoja #Kiko-Rivera