Kiko Rivera desmiente que haya vendido su parte de Cantora

Kike Calleja, que últimamente no da una, vendía al principio de la tarde de ayer que había contactado con el comprador de Cantora. A las dos horas, se desmintió

Kike Calleja, que últimamente no da una, vendía al principio de la tarde de ayer que había contactado con el comprador de Cantora. A las dos horas, se desmintió. Y es que uno no sabe ya si cualquiera que pasa por la calle se pone a opinar de la venta de Cantora o si los que respondían a las preguntas del antedicho reportero tienen imaginación a raudales.

Comentaron que Kiko había cobrado ya 600 000 euros, que el montante de la operación ascendería a 3 000 000 de euros y que el comprador sería un puente, pero que los que iban a quedarse con la finca iban a ser los hermanos Rivera.

Ante semejante panorama, Rafa Mora llamaba a Kiko que no dudó en comentar lo que sucedía. «No hemos hablado con nadie ni nos hemos reunido con nadie para avanzar este tema. Todavía no se ha realizado ninguna reunión. Estas cosas van despacio. No cualquiera compra una finca en estas condiciones».

«Es verdad que mi hermano Francisco y Cayetano me han ofrecido compradores por ambos lados, pero no son ellos mismos» añadía. Terminaba con un contundente «no son 3,5 millones en lo que estoy vendiendo mi parte. La última tasación que se hizo era de 4 millones y pico, si yo tengo un 46,7%… ¿Cómo la voy a vender en eso?. Agradecería, por mi bien en este sentido, que el compañero Kike Calleja no dijera estas cosas». Pues más claro el agua. Esperemos que en breve todo pueda retomarse y que la venta sea una realidad. ¿Qué piensas tú al respecto?

Declaraciones Televisión #Kiko-Rivera