Kiko Rivera e Irene Rosales en guerra con Sálvame: «Hablaré con mi abogado»

Kiko Rivera no volverá a ir a Sálvame

>Ahora y tras semanas de estar en todos los medios por sus confesiones y exclusivas, Kiko vuelve a ser noticia. Pero no por algo que le haya gustado mucho. Ayer 13 de Octubre Sálvame emitió una imágenes del dj de fiesta tras un bolo en el que se veía que estaba cerca de una desconocida chica. El programa dejó entrever que Rivera le había sido infiel a su esposa y este se mostró mosqueado a través de sus redes sociales donde publicó: «Se que estáis cortos de audiencia. Se que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más que no voy a ir», anunciaba vía stories.

