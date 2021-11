Kiko Rivera, el último recurso de Mediaset para intentar que el público vea Secret Story

El abominable casting de Secret Story aburre a cualquiera. Las tramas son infumables y ayer se decidió llevar a semejante balneario a Kiko Rivera.

El abominable casting de Secret Story aburre a cualquiera. Las tramas son infumables y ayer se decidió llevar a semejante balneario a Kiko Rivera. Este, que vuelve a recular por consejo de su discográfica, fue a perpetrar su nuevo tema con Los Rebujitos que estaban más perdidos que el barco del arroz.

La idea era que pareciera una actuación, pero que Vázquez lo convirtiese casi en una exclusiva o similar. Cansino como pocos, Kiko repitió color y número en una entrevista anodina con muchos brindis al sol y menos sustancia que una lechuga.

«Tal y como están las cosas, lo mismo me quedaba yo aquí un par de meses… Me ha traído muchísimos recuerdos, pasé aquí 3 meses con gente maravillosa y otra no tanto, de los mejores tres meses de mi vida» comentaba lacónico. En referencia a su paso por la casa indicaba que «volvería a ese día, porque las cosas estaban mejor ahí. Pero va todo en camino, ahora están medio bien».

El presentador le indicaba que le gustaba verle en Mediaset porque era como su casa, Kiko respondía «A veces cometemos errores, ya sabes como soy… Pero os tengo mucho cariño, sobre todo a ti y siempre tengo un huequito para ti».

Todo sea por la promoción y por el trinque. Mientras tanto, el personal prefiere el peliculón de Antena 3 u otras alternativas mucho más fiables. Lo raro es que no hayan adelantado la final del programa teniendo en cuenta el descrédito, el ridículo y la vergüenza ajena que provocan su visionado. Esperamos tus comentarios al respecto de lo que acabamos de contarte.

Curiosidades Televisión #Kiko-Rivera #Secret Story