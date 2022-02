Kiko Rivera emite un comunicado aclarando sus declaraciones

Kiko Rivera ha publicado en su perfil de Instagram un comunicado donde comenta qué ha pasado con su hermana y qué quería decir exactamente.

Kiko Rivera ha publicado en su perfil de Instagram un comunicado donde comenta qué ha pasado con su hermana y qué quería decir exactamente. Recientemente, ha perdido algún que otro contrato, según algunos, e incluso se ha afirmado, sin pruebas, que solo vive con Irene, pero están separados.

Él mismo indica que «La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar.

Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos».

«Se han dicho cosas sobre mí muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer( todos ellos tendrán que demostrarlo). Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo».

«Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación. Sin más un saludo vuestro amigo Kiko Rivera». Como solemos hacer, se incluyen siempre las opiniones de ambas partes de un conflicto para que tú elijas la que prefieras. Habrá que ver si hay algún tipo de reacción a estas palabras. Lo más probable es que así sea. Esperamos tu opinión al respecto.

