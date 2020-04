Kiko Rivera está cobrando la ayuda del Gobierno al no disponer de ahorros

Kiko Rivera declaraba recientemente que está cobrando los 700 euros mensuales que les da el Gobierno a los que no tienen recursos.

Kiko Rivera declaraba recientemente que está cobrando los 700 euros mensuales que les da el Gobierno a los que no tienen recursos. El empresario y DJ indicaba que «He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta».

«Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa… Pero ha llegado así». No llores todavía, que aún hay más.

«Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios. Siempre he sido un gastador (sic) y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho».

«Al menos podemos comer y pagar la casa y súper agradecido por ello, es lo que me importa» sentenciaba. Que traducido resulta que está cobrando lo mismo que cualquier otro autónomo que no ha tenido la oportunidad de trincar por contar su vida y que no se ha gastado el dinero de su descendencia en droga, coches y fiestas en lugar de pagar a Hacienda como todos los idiotas que lo hacemos porque no nos queda otra.

Ya que el Gobierno dice ser tan de izquierdas, ¿cómo es posible todo lo anterior? ¿Acaso Cantora no es un latifundio que produce comida? Pues eso. Que así nos va…y lo que nos queda.

