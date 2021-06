Kiko Rivera estalla contra Isabel Pantoja: «Qué pena de familia»

Isabel Pantoja y Kiko Rivera cada vez están más lejos de una posible reconciliación. Ha pasado medio año desde que madre e hijo se declararon la guerra. Mientras el DJ ha ido haciendo declaraciones mostrando su enfado, la tonadillera ha optado por el más absoluto silencio. De hecho, en su vuelta al trabajo, con motivo de su fichaje para ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?, durante la rueda de prensa no respondió ninguna cuestión relacionada con este tema. Este domingo, el intérprete de ‘Cicatriz’ ha vuelto a manifestarse a través de las redes sociales con un claro y contundente mensaje hacia la artista.

“Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella”, ha comenzado diciendo muy molesto en un ‘storie’ en el que aparece un pantallazo con el siguiente titular: “Isabel Pantoja quiere desheredar a Kiko Rivera”. Hecho que no ha sentado nada bien al cantante. “Señorita ocúpese de sus problemas y solucione lo que le debe a otros como a la quiosquera. Lo suyo, si es que le sobra algo se lo puede meter a su hermano donde le quepa. Fin de la cuestión”, ha dicho tajante.

Hace tan solo una semana, el hermano de Isa Pantoja anunció su retirada de las redes sociales. “Querida familia, voy a desaparecer un tiempo”, comenzó diciendo. El hijo menor de Paquirri, expresó que “lo que viví ayer fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando. Si los míos, los que me quieren en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no gustó las cosas que dije… pero así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido”. Sin embargo, a los días volvió a la Red. “Hoy se enciende mi móvil desde el viernes, y estaba lleno de mensajes maravillosos. Por motivos de trabajo tengo que ponerme al día en todo y seguir activo. No estoy al 100% no! pero lo estaré. Como bien dije voy a centrarme en mi música. Os necesito siempre así que vamos a empezar el lunes con buen pie”, escribió.

Por otro lado, Irene Rosales se ha enterado del mensaje que ha compartido su marido mientras se encontraba en el plató de ‘Viva la vida’. La colaboradora ha contado en varias ocasiones que intenta frenar los impulsos del DJ, pero que «al final es su vida y hace lo que siente». “Esta es su guerra. Y él está en todo su derecho”, ha confesado Rosales. “A él todo esto le ha venido grande y le ha venido de nuevo”, ha explicado con tristeza. «Él está recibiendo charlas, pero sí que es cierto que es muy complicado. Tiene muchos procesos. Aquí sabéis el 30% de lo que hay detrás y luego él se entera de más cosas”, ha terminado diciendo apenada.