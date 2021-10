Kiko Rivera interviene en ‘Sálvame’ y sigue alimentando su conflicto con Anabel Pantoja

Nueva herida abierta en el clan Pantoja. La firme decisión de Kiko Rivera de no acudir a la boda de Anabel Pantoja tras el reciente fallecimiento de su abuela ha hecho volar por los aires la relación entre primos, que ya venía tocada de meses atrás. Él le dejó de seguir en redes sociales y no le mandó un mensaje para felicitarla por su enlace con Omar Sánchez. Sin embargo, a quien sí ha escrito ha sido a Jorge Javier Vázquez.

Como era de esperar, la boda de Anabel ha sido el tema de conversación que más tiempo ha ocupado en Sálvame este lunes. El reencuentro entre Kiko y su madre, el distanciamiento con su hermana o la ruptura con su prima han puesto distintos puntos de vista encima de la mesa. Gema López, Belén Esteban o Laura Fa sacaban la cara por la colaboradora, amén de la buena relación que les une con ella. Por el contrario, Rafa Mora -íntimo amigo de Kiko- sacaba la cara por él. La de San Blas se hartó de las críticas, de que no la dejaran hablar y estalló: «Los tienes, macho…». Pero el extronista le dio la puntilla: «Tú eres la prota, habla que tú eres la que dejaste la playa llena de mierda», algo que hizo que se fuera del plató. Luego volvería.

Un choque de posturas en el que Kiko Rivera ha tomado partido. Lo ha hecho enviando un mensaje de WhatsApp -justo antes de la caída mundial de la aplicación- al teléfono móvil de Jorge Javier. El presentador ha leído el texto íntegro: «Creo que tanto Gema López como Laura Fa están hablando desde el punto de vista de la amistad que les une con mi prima. Lo entiendo y lo acepto», empezaba diciendo

La segunda parte del mensaje hablaba de la gestión de las fotos del enlace matrimonial: «Yo he tomado la decisión de no tener ganas de fiesta apenas horas después la muerte de mi abuela. Al igual que es respetable que mi prima celebra la boda porque es suya y ella decide. Y el tema de mi boda sí que fue una exclusiva. Si Anabel no lo ha hecho por algo será. O bien no le apetece o bien no llegó a un acuerdo, eso solo lo sabe ella», ha zanjado. Es entonces cuando el reportero del programa, José Antonio León, ha informado desde Sevilla que Kiko Rivera se podría estar planteando dar una exclusiva este miércoles en alguna revista para hablar del nuevo conflicto abierto con su primera o quién sabe si reconciliarse.

La propia Anabel Pantoja habló sobre el distanciamiento con Kiko Rivera unas horas después de su boda: «No sé si tiene un problema conmigo, yo con él no…», le comentó a Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe. «Su ausencia está más que justificada, entonces no entiendo…», explicó Anabel. «Yo más no puedo hacer, le llamo antes de mi boda, estoy con él en un momento duro… Él me pidió perdón por no venir a mi boda y yo lo entendí. De hecho, le dije que gracias por haber hecho el esfuerzo de venir». Pero Anabel no podía ocultar su decepción: «Me levanto por la mañana el día que me caso y mando un mensaje a dos personas que no pueden venir. También llamé a Kiko y claro, si una persona te llama en el día más importante de tu vida para decirte que te quiere que le vas a echar de menos y después no obtienes respuesta… Tampoco me han escrito y me han dicho ‘oye mira que guapa ibas’… nada… Cada uno decide lo que hace. Yo lo único que deseo es que él esté bien y de lo que más me alegro es de que haya tenido un acercamiento con su madre».