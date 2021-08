Kiko Rivera, jaque mate a Isabel Pantoja: «Kantora is mine»

Que la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha llegado a un nuevo punto álgido. Si el Dj soltaba lo más grande en Cantora: la herencia envenenada, costándole la buena relación que tenía con su madre, ahora mismo Kiko Rivera ha lanzado su último órdago. Quiere que la finca más famosa de España, sea suya. O bueno ya es suya. El hijo de la tonadillera ha sacado una marca de su nueva línea de ropa y el nombre ya lo dice todo: “Kantora is mine”.

El golpe en la mesa definitivo: Cantora es toda suya y ya no de su madre

Tras haberse quitado la banda gástrica que no ha funcionado tal y como él esperaba, Kiko Rivera no para. Y es que el Dj ya está pensando en nuevas aventuras profesionales y una de ellas va a ser esta nueva marca. Una firma que va a dar muchísimo de qué hablar debido a su nombre. ‘Kantora is mine’ es todo un ataque directo a su madre. Quizá podemos resumir que es el culmen de lo que comenzó cuando se sentaba con Jorge Javier Vázquez meses atrás.

En Cantora: la herencia envenenada, Kiko Rivera dejaba en muy mal lugar a Isabel Pantoja. Según Kiko, su madre guarda las pertenencias de su padre, esas que aseguró y perjuró que fueron robadas. Pertenencias que tanto Fran y Cayetano Rivera están dando por perdidas. Sin embargo, no era la única mentira que descubría el artista. También conocía de primera mano los tejemanejes que se ha traído su familia sobre la finca y descubría la mano que mece la cuna en su casa, su tío Agustín Pantoja.

Con un logo que es toda una declaración de intenciones

Y sabiendo esto, el Dj le llevaba ante los tribunales. Unas imágenes donde veíamos reaparecer a la tonadillera del brazo de su hermano. No dijo ni una palabra -seguramente ante el magistrado sí- pero sus miradas casi mataban. El caso es que la guerra familiar ha salpicado a muchos de sus miembros. Quizá el más reconocido es Anabel Pantoja. La sobrinísima tampoco se lleva con su primo y ahora mismo está más preocupada por su chico, Omar Sánchez y también por su documental.

Sea como fuere, Kiko está que arrasa. De ahí que como bien indica, se haya lanzado a esta nueva aventura profesional. “Ya llegó el día del estreno de mi nueva marca… Espero os guste y tenga una bonita aceptación para ir mejorándola y haciendo más cositas…. Espero la disfrutéis tanto como yo creándola“, le comentaba a todos sus seguidores de Instagram.

Desde sudaderas, camisetas, riñoneras y… ¡Hasta tu propia funda para tu smartphone!

El logo lo dice todo. Tiene un toro, referencias taurinas por su padre y la finca. Unas alas que bien podría representar la libertad de ya no estar bajo el mando de su madre. Y luego una corona de esas porque sí, porque ahora mismo Kiko Rivera se siente el rey… El rey de Cantora suponemos.

La tienda virtual de Kiko Rivera tiene todo tipo de prendas y merchandising. Desde camisetas, sudaderas, tazas, riñoneras y… ¡Fundas para tu smartphone! Como lo leéis, Kiko ha apostado al cien por cien por esta curiosa marca y parece que lo ha hecho en una fecha que no podía ser más señalada.

Último ataque a su madre, su marca sale a la venta horas antes de su concierto

Y es que su madre está a puntito de volverse a subir a los escenarios. Lo hará en el Tío Pepe Festival, en Jerez. Pero parece que esta vuelta a las tablas ni estará acompañada por su hijo, ni previsiblemente tampoco por su hija. La única que está ahí al pie del cañón y apoyando a su tía a muerte es la propia Anabel. Ella nunca ha querido perderse una actuación de la tonadillera y por supuesto, en estos momentos en los que más la necesita, ahí estará a su lado.

Sin duda, la actuación será analizada al milímetro. Miradas, gestos, cambios de canción, qué repertorio cantará, hasta el vestuario. La gran reaparición de Isabel Pantoja no podría haber sido eclipsada por otra persona que por nada más y nada menos que su hijo. Estaremos pendientes de Isabel y su vuelta a los escenarios. Y como no, de ver qué tal le van en los negocios a Kiko Rivera… ¿Conseguirá finalmente Cantora? Al menos una marca para ganar dinerito ya es ‘suya’.