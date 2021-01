Kiko Rivera: La brutal declaración sobre Isabel Pantoja en su reaparición televisiva

Han pasado ya más de tres meses desde que Kiko Rivera e Isabel Pantoja protagonizaran un distanciamiento que hasta la fecha no tiene fin. La tonadillera sigue atrincherada en Cantora junto a su hermano Agustín y su madre, doña Ana mientras el DJ, cada día «tiene más dolor», tal y como ha asegurado este sábado Irene Rosales en ‘Viva la vida’. No cabe duda, que ha sido el año más complicado para el matrimonio, no solo por la guerra mediática entre el hijo menor de Paquirri y la artista sino por el fallecimiento de Mayte Vázquez y Manuel Rosales, padres de la colaboradora. Sin embargo, ha asegurado que han sido unas navidades muy felices gracias a sus hijas.

A unos días de una de las noches más mágicas del año, Kiko Rivera se ha volcado con los más pequeños para hacer más llevaderas estas atípicas fiestas. Lo ha hecho disfrazándose de Rey Mago junto a Omar Montes, Luis Rollán y Fani en el centro comercial La Cañada -Sevilla-. Además, también ha habido tiempo para una conexión con el programa de ‘Viva la vida’ donde el DJ ha hecho una dura confesión.

«Me he enterado a través de teceros que mi madre ha dicho que ya no somos familia», asegura Kiko Rivera mientras confiesa que ha intentado ponerse en contacto con la artista a través de amistades en común, pero que ha sido «imposible», ya que cuando una persona no quiere es bastante complicado llegar a un acuerdo en común. «Solo quiero estar con gente que me quiera», ha afirmado Rivera a Emma García que se ha quedado bastante sorprendida por las declaraciones sobre los comentarios de Isabel Pantoja.

«En estas fechas uno se ablanda más y yo estoy dispuesto a tener una conversación porque es mi madre y me duele, pero si ella no quiere no puedo hacer nada más», ha explicado el marido de Irene Rosales. Sin embargo, quien si ha podido tener una conversación con la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha sido un amigo en común de ambos, Omar Montes. El cantante no ha querido revelar ni el contenido de esa llamada ni cuándo se ha efectuado, pero ha confirmado que sí tiene contacto con la que fue su compañera de concurso en ‘Supervivientes’ 2019.

Kiko Rivera también ha querido dar su opinión en relación a la visita de Isa P a Cantora. «Me parece brutal que mi hermana no pueda entrar en casa y celebren la Navidad con otras amistades», ha dicho visiblemente molesto a la vez que ha afirmado que «es de traca lo que le ha dicho mi madre». El hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha contado en primicia en el formato para el que trabaja su mujer que la artista no ha felicitado las fiestas a sus nietas, quienes preguntan por su abuela cada día.



Kiko Rivera no lo está pasando bien y, aunque haya dejado atrás este fatídico 2020 le espera un 2021 de lo más complicado, ya que tiene que enfrentarse a su progenitora por la vía legal. Durante el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, el DJ se sinceró como nunca antes lo había hecho, llegando a decir que Isabel Pantoja es «mala madre». Palabras que retumbaron en Cantora y provocarón que la tonadilllera se encerrara a cal y canto guardando el más absoluto silencio.

Por otro lado, el hijo menor de Paquirri ha podido retomar la relación con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, ya que anteriormente no se hablaban porque Kiko no quería «hacer daño a su madre». La relación ha mejorado tanto que pasaron juntos el día de Navidad, junto a sus mujeres, Lourdes Montes, Eva González e Irene Rosales. En esta ecuación falta Isa Pantoja, que estuvo ‘ajena’ a lo que sucedía con su familia, debido a que se encontraba concursando junto a su pareja y futuro marido, Asraf Beno en el reality ‘La casa fuerte 2’. La influencer llegó a sufrir un ataque de ansuedad en su debut en el formato porque Jorge Javier le puso al día sobre algunos acontecimientos. Más tarde tomó la determinación de seguir concursando sin tener en cuenta lo que pasaban en el clan Pantoja. Una vez terminó el programa, Isa P fue a Cantora a ver a su madre, pero no todo fue como ella deseaba. De manera que, pasó la nochevieja junto a su hermano Kiko, Asraf e Irene Rosales.