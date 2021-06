Kiko Rivera: la romántica petición a Irene Rosales

Irene Rosales y Kiko Rivera han demostrado que su matrimonio está más fuerte y unido que nunca. Desde hace unos meses el DJ ha perdido todo tipo de contacto con su madre, Isabel Pantoja. Motivo por el cual se encuentra en medio de una guerra familiar que parece no tener fin. Pese a que la colaboradora de televisión se mantiene al margen es inevitable que no le afecte esta situación, sobre todo ahora que forma parte del grupo de tertulianos de ‘Viva la Vida’. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ llegó a decir que se había llegado a plantear dejar el medio para vivir en paz y tranquila. Este domingo, su marido ha entrado en directo en el formato para el que trabaja y le ha hecho una romántica petición que ha emocionado a la madre de sus dos hijas.

“Quiero decir una cosa. La última semana mi mujer decía que quería dejar la televisión. Yo quiero aprovechar para decirle y que se entere España entera que no debes de hacerlo”, ha comenzado diciendo Kiko mientras Irene sonreía. “Si existe un trabajo perfecto para ti es este programa. Te cuidan. Te quieren. Te respetan y te están dando tu lugar. Yo no me iría. Disfruta del momento porque es maravilloso. Lo estás haciendo muy bien que así tengo los domingos para jugar a la Play”, ha dicho con un toque de humor el cantante.

“Es lo que dije el otro día. Mi marido no me ha animado a dejarlo, de hecho, él es quien me apoya. Que me diga estas palabras me llena de alegría y me quedo mucho más tranquila porque es cierto, que cada fin de semana que vengo a trabajar lo hago con un nudo en el estómago por lo que me pueda encontrar”, ha explicado Irene a lo que ha contestado el artista: “Sé que a veces se lo pongo complicado”.

Las palabras de Kiko hacia Mila Ximénez

Durante la llamada, Kiko Rivera ha querido expresarse tras la muerte de la periodista. “Estoy triste. Me acuerdo de que mi relación con ella cambió cuando se convirtió en una defensora mía cuando entre con mi mujer a ‘Gran Hermano VIP’. Cuando salí de la casa no me lo podía creer”, ha explicado el DJ. “Llegué al plató de ‘Sálvame’ y me dio un abrazo, pero de los de verdad, no de los de compromiso. Eso se nota”, ha puntualizado el hijo de Isabel Pantoja sobre cómo pasó de llevarse mal con la escritora a forjar una bonita amistad. “Nos pedimos perdón ambos porque se nos iba la cabeza mucho. Mi amistad se hizo más grande cuando me llegó el problema con mi familia. Mila me lo puso tan fácil. Me cuidó”, ha contado.