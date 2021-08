Kiko Rivera le amarga el inicio de vacaciones a Anabel Pantoja: «Torres más altas cayeron»

Si no hace mucho publicábamos desde Cotilleo.es que Anabel Pantoja estaba dejando atrás los dramas y se centraba en sus días de descanso junto a su ‘negro’, parece que hay alguien dispuesto a seguir recordándole sus cuentas pendientes con la familia. Sí, Kiko Rivera ha vuelto a utilizar sus redes sociales para mandar indirectas muy directas. Y la última reflexión que el Dj ha realizado en su cuenta de Instagram parece que tiene un destinatario muy claro. ¿El último dardo envenenado hacia su prima?

La última pulla hacia su madre: «Felicito a Isabel Pantoja artista… Como madre y persona es otra cosa»

> Ya sabemos que Kiko Rivera es muy dado a mandar mensajes a su familia a través de las redes sociales. No hay más que recordar el último mensajito, con recado incluido, que le mandaba a su madre tras su reaparición en los escenarios. Isabel Pantoja se subía de nuevo a las tablas el pasado 7 de agosto y lo hacía simplemente con la compañía de Anabel Pantoja. La sobrinísima se convertía en el único apoyo en esta nueva reaparición ante su público.

El propio Kiko no dudaba en colgar en Instagram un mensaje que a priori parecía que iba a ser esperanzador. Pero no. «Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio. La música y el arte jamás debe morir. Como madre y persona ya es otra cosa«, con esta nueva pulla dejaba claro que la relación entre madre e hijo sigue igual de mal.

Kiko Rivera: «Debes acordarte y saber quien eres, algunos lo olvidan fácilmente»

> Pues bien, usando el mismo modus operandi, una storie, Kiko Rivera ha querido lanzar una reflexión al aire. Por si queda alguna duda. Una reflexión que queramos o no, entendemos que la destinataria es Anabel Pantoja. La influencer ha ganado últimamente muchísima popularidad, tanto que Sálvame le realizaba un documental propio. Con el ego subido y dejando atrás el quebradero de cabeza que le ha supuesto este documental, Anabel se ha marchado a Ibiza con Omar Sánchez alías ‘su negro’ para desconectar.

Sin embargo, a Kiko le ha dado por escribir lo siguiente: «Pon los pies en la tierra. Debes acordarte y saber quien eres, algunos lo olvidan fácilmente«, comenzaba este texto. Y es que aunque no queramos pensar que no está dirigido hacia su prima, todo indica lo contrario. Pero el mensaje continuaba… ¿Qué mas ha podido escribir el Dj?

¿Advirtiéndole de que puede acabar muy mal? «Torres más altas cayeron…»

> «Sé humilde ahora y siempre, mantén las amistades de siempre, cuando estás en tu momento se acercan más de la cuenta, y la mayoría comete el error de olvidar a los de siempre«, proseguía con esta reflexión que parece que no iba dirigida a nadie… Pero quedaba la advertencia más dura. Esa que parece que él ha aprendido y que ha querido compartir esta perla de sabiduría con sus seguidores.

@riverakiko

«Recuérdalo always, torres más altas cayeron«. ¿Se refiere a que no se le suba la fama a su prima ahora que es la que más seguidores tiene de toda la familia? Y es que es inevitable no ver que muchas de estas frases van dirigidas a Anabel. Sobre todo lo de mantén las amistades de siempre. Recientemente descubríamos que ‘la pantojita’ disfrutaba de un viaje a todo lujo con influencers del calibre de Dulceida, La Jedet o Nagore Robles. Amistades que no han sido ‘de las de siempre’ como le recuerda Kiko.

El modus operandi de los Pantoja: Las indirectas, los cambios de canción, los mensajes velados…

> En definitiva, el Dj se despedía con un «os quiero tela familia. Vuestro Kiko. Siempre siendo Kiko donde quiera que vaya. ¿Tú puedes decir lo mismo?«. Una cuestión que volvía a inquietarnos. Y es que si algo hemos aprendido de los Pantoja es que nada es lo que parece. Cualquier momento lo aprovechan para colar su mensaje velado para algún miembro de su familia. Han aprendido de la mejor. Cada concierto de la tonadillera levanta expectación. ¿Qué dirá? ¿A quién se dirigirá? Pues claro, Kiko Rivera ha heredado ese arte de lanzar indirectas.

El inicio de sus vacaciones en Ibiza totalmente arruinadas

> ¿Vacaciones amargadas? El caso es que este mensaje tan incendiario coincide justo con el inicio de las vacaciones en Ibiza de Anabel con Omar Sánchez. Intentando desconectar de la intensidad de todos estos meses, la vuelta de Supervivientes de ‘el negro’ mas el Anabel, al desnudo y la tensión que ha generado, lo que menos quieren es que alguien les amargue sus días de descanso.

Si Anabel ha entrado en el perfil de Instagram de su primo seguro que se habrá llevado un gran disgusto. ¿Le habrá llamado para pedirle explicaciones sobre este dardo envenenado? Lo único que le puede dar tranquilidad sin duda la influencer es que estando de días libres, no tendrá que ir este lunes a trabajar y enfrentarse a las preguntas de sus compañeros… Ahora que el disgusto seguro que no se lo quita nadie.