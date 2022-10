Kiko Rivera les pide a los periodistas que abandonen la puerta de su casa

Kiko Rivera les ha solicitado a los periodistas que están en su casa que se retiren de semejante ubicación. Su situación familiar es crítica.

Kiko Rivera les ha solicitado a los periodistas que están en su casa que se retiren de semejante ubicación. Su situación familiar es crítica. De hecho, algunas fuentes comentan que Irene Rosales ha desviado las llamadas de Isabel Pantoja y que Isa no pudo pasar del aparcamiento del hospital al indicársele que Kiko se ponía nervioso. Mientras tanto, los amigos del paciente le hacían fotografías y estaban en la habitación.

Lo anterior no le quita razón a Kiko. De hecho, en Instagram comentaba que «Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar». Evidentemente, todo parece indicar que necesita más calma que nunca.

De su familia decía que «manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el médico. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos».

Así las cosas, la nueva vida de Kiko se nos antoja como una extensión de la etapa anterior. Lo que habrá que ver es si, finalmente, se convierte en esa experiencia tranquila que necesita o si todo salta por los aires una vez más. Según comentan, Isabel Pantoja está destrozada por esta situación, lo que podría provocar una nueva crisis materno filial. Seguiremos informando al respecto de esta noticia. Esperamos tu opinión sobre el tema.

