Kiko Rivera llama a ‘Sálvame’ tras su ‘cagada’ con su comunicado: «No echo la culpa a…»

El DJ arremetió como nunca contra su hermana Isa Pi: «No la considero mi hermana»

> Su hermana lo tiene muy claro. Sus disculpas ahora mismo no le sirven de nada. Que en la portada de la revista Lecturas se leyese, «pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas» era poco para todo lo que contenía la publicación. Desde confesar que su madre sí que había pensado en quitarse su vida pasando por decir que no considera a Isa Pi su hermana porque no «es de su sangre».

Ante todas estas palabras, la joven no podía más que emocionarse cuando habló, después de la publicación de la revista, en su programa. Allí en El Programa de Ana Rosa, Isa Pi lo tenía muy claro. El perdón que le iba a ofrecer su hermano no le serviría para nada. Una idea que ha repetido en Ya son las ocho, cuando al final acababa recibiendo esas disculpas.

