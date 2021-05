Kiko Rivera: «mi prima Anabel no me aporta nada»

Kiko Rivera entraba ayer en directo en Sálvame sin cobrar y para hablar de forma clara sobre su prima y su madre. También comentó que ha estado hablando con su hermana Isa que reconoció que no tiene relación alguna con su madre.

De la propuesta de acuerdo que le ha hecho llegar Isabel Pantoja comentaba que «Hasta el día antes de viajar a Nepal nota del editor: ha viajado al país para grabar un programa con Calleja) los abogados de mi madre hablaron con los míos y quisieron llegar a un acuerdo. Para saber que venían de buena fe tenían que entregar los enseres de mi padre que me pertenecen y que están en las escrituras».

La respuesta de los letrados es que «no los encontraban» a lo que Kiko respondió que «Vosotros os estáis riendo de mí. Me parece un cachondeo, estoy destrozado y no quiero hablar más de este tema». Su objetivo es que se haga justicia y que todo siga su curso. Ya veremos si todo esto no termina con algún miembro de la familia en prisión.

En lo que respecta a Anabel Pantoja, Kiko declaraba que «no me aporta nada ni me interesa lo que pone en Instagram. Solo está promocionando cosas. Ella no quiso ni escucharme. Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado. Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? Que le vaya muy bien y que gane el Negro». Tras esto, Anabel se fue del plató.

Kiko indicó que «Ella está así porque su primo le ha dejado de seguir, yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y con mi familia casi entera, no se puede comparar. Lo que hay que hacer es escuchar las verdades y mi prima se ha negado, por eso la he apartado de mi vida. Me duele tener pruebas y que no quiera verlo» comentaba tras tildar de «cobarde» a su prima por abandonar el plató. Esperamos tus comentarios al respecto de las declaraciones de Kiko Rivera.

