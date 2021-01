Kiko Rivera: «no quiero ver a mi madre en la cárcel, aunque me debe tres millones de euros»

Kiko Rivera ha tenido a bien dar otra exclusiva en la que termina de borrar cualquier resto positivo de la imagen de Isabel Pantoja de forma expeditiva.

Entre otras declaraciones a Mila Ximénez, destacan las que hemos seleccionado para ti.

«Ha sido muy complicado. No deja de ser mi madre. ¡Ese dolor lo tengo! ¿Sabes lo que ha sido este último fin de año?. Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!».

«Mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada pero que es normal. Una amiga me dice que está fatal» añade. Revienta el invento con una frase lapidaria, «he tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla. A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto».

Añade que «mi madre me debe tres millones de euros, pero no quiero verla en la cárcel». Todo parece apuntar a que podría haber una nueva entrega de Cantora, la herencia envenenada en Telecinco. Lo que nadie entiende es por qué Isabel Pantoja no se defiende y por qué no ofrece su versión de los hechos ante una campaña de descrédito organizada por su propio hijo.

El tiempo será el que nos aclare esta incógnita. De ti depende que conozcamos tu opinión sobre el tema y cómo crees que evolucionará este enfrentamiento que no tardará en ofrecer las primeras víctimas.

