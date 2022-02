Kiko Rivera pide «perdón» a su hermana, Isa Pantoja

Kiko Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán tras su última entrevista en la revista Lecturas. Tanta ha sido la repercusión de sus palabras que el pasado miércoles fue vetado de Secret Story, espacio en el que iba a hacer una intervención en directo. “Llevamos desde el domingo anunciado que Kiko Rivera entraba hoy en la casa. Sus declaraciones en una revista han sido polémicas y tanto la productora como Mediaset han decidido cancelar su visita”, explicó Carlos Sobera. Debido a que sacó a la luz un complicado episodio que vivió Isa Pantoja cuando intentó quitarse las venas, el DJ se ha vuelto a colocar en el punto de mira.

Si bien esta mañana, Isa hacía sus primeras declaraciones en El programa de Ana Rosa donde aseguraba que “no sé nada de Kiko desde hace muchos meses, y él lejos de ponerse en contacto conmigo desde por la mañana de ayer, se reiteraba en sus palabras y en ningún momento se arrepintió ni me llamó. Si me llamara ahora igualmente pienso en por qué, me habría valido ayer pero hoy después de todo creo que ni siquiera se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho mal, sino que lo haría cuando le han cerrado las puertas de Secret Story”, este jueves a última hora, la colaboradora ha confesado en Ya son las 8, espacio presentado por Sonsoles Ónega que su hermano le ha pedido perdón.

“Estoy llevando esto de la mejor manera posible. Hoy es verdad que estoy mucho mejor y con más ánimo. Me he centrado en mis obligaciones, así que, me he podido centrar un poquito”, ha comenzado diciendo. “¿Tenemos derecho a saber lo que ha contado tu hermano de ti?”, ha preguntado la presentadora. “Yo creo que en cosas así tan delicadas y cuando él mismo reconoce la situación, que es bastante grave, yo creo que eso pertenece a la persona que lo hace y en este caso me merece a mi el contarlo o no. El problema aquí es que lo ha hecho, independientemente de si es verdad o no, igualmente es algo que es mío y lo hace con la intención de humillarme, por eso quizás me duele más y a parte, que lo ha hecho mi hermano no una persona que se a un amigo o un novio, es mi hermano”, ha añadido molesta.

Isa, también ha confesado que “no sé por qué lo hace”. “Es un ataque muy duro con mucho resentimiento hacia mi persona”, ha dicho Isa Pantoja en pleno directo. “Por mi parte hay cariño, independientemente de lo que ha pasado”, ha querido aclarar. Ha sido entonces cuando la hija de Isabel Pantoja ha revelado que el DJ le ha pedido “perdón”. “He recibido un mensaje por WhatsApp, pero para decir lo que me ha dicho pues no… se lo podía haber evitado. Más que lo que me ha dicho es el perdón que me ha dicho. No sé si es el perdón porque se arrepiente de haber contado eso o por la presión”, ha explicado la colaboradora indicando que el escrito lo ha recibido este jueves por la noche.