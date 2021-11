Kiko Rivera pierde a todos sus amigos famosos por este motivo: hay gente importante

El DJ Neil Solé conoce a Kiko desde hace mucho tiempo

> El DJ Neil Solé, uno de los profesionales más reputados del sector, fue íntimo amigo de Kiko Rivera. De hecho le defendió en una ocasión e intentó dar la cara por su carrera artística. Durante una entrevista confesó cómo se conocieron. ¿Seguirán teniendo relación o habrán perdido la amistad?

«Cuando Kiko Rivera tenía seis años, me coge en un especial de Isabel Pantoja en Televisión Española que presentaba yo con los de Música Sí y estaba allí yo hablando con Doña Isabel. Viene y me coge un renacuajo y me dice con su acento andaluz: Pisha, pisha, yo te veo todos los sábados en Música Sí, quiero que enseñes a pinchar», declaró. Así comenzó la amistad.

