Kiko Rivera: «por terceros se que mi madre ha dicho que no somos familia»

Se acabó, que diría la inmensa María Jiménez. Kiko Rivera confirmaba ayer en Viva la Vida los peores pronósticos sobre su relación con su madre. Exponía que «he intentado comenzar el año de la mejor manera. Con mi hermana, mi mujer y mis hijos».

No dudaba en añadir que «me encantaría hablar con mi madre. He dado algún paso pero parece que no quieren. Si alguien no quiere hablar conmigo tengo que seguir con mi vida. Me va a costar pero…».

«No me apetece verla y menos si no pone interés. He intentado mediar y lo que dice es que ‘No somos familia’» sentenciaba. No dudaba en matizar que «aquí no se le ablanda a nadie el corazón. No se puede hablar. Siempre está a la defensiva, es a la que más le duele todo… Ahora el que no quiere hablar soy yo».

Pues el tema sigue adelante y todo parece indicar que Isabel Pantoja está empezando a reaccionar. Al parecer, se le habría recomendado que solo usara su teléfono móvil dos horas al día y que evitase ver la televisión. Por otra parte, se asegura que volverá a un programa de Mediaset en breve, pero se ignora si se someterá a una entrevista o será una aparición pública sin nada más que añadir.

Sea como sea, el escándalo sigue en la mesa. Ya veremos cómo se desarrolla y qué va pasando en las próximas semanas. Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones de Kiko Rivera. Seguro que tienes algo que compartir con nuestros lectores.

