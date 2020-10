Kiko Rivera: Rafa Mora desvela las desorbitadas cantidades que se ha llegado a gastar

No es un secreto para nadie que hace un tiempo Kiko Rivera llevaba una vida totalmente desordenada de la que se van conociendo detalles cada cierto tiempo. Este fin de semana era el mismo el que desvelaba durante su paso por el programa ‘Sábado Deluxe’ que había llegado a ser infiel a su mujer, Irene Rosales, que tuvo adicción a las drogas y que está pasando por un bache emocional muy complicado que no tiene nada que ver con su matrimonio, el cual ahora está bien. «Estoy en el subsuelo, en el puñetero subsuelo», aseguró de manera muy sincera.

Una de las personas que mejor le conocen, su amigo Rafa Mora, ha opinado sobre la entrevista este sábado en ‘Sálvame’, llegando a asegurar que si Kiko no tiene ahora una buena situación económica es porque en el pasado no hizo bien las cosas y se gastó cantidades desorbitadas. Si el mismo Kiko ya había hablado sobre esto durante su concurso en ‘GH Dúo’, nunca se habían conocido cifras más o menos exactas. Hasta ahora.

Igual las palabras de Rafa Mora no eran lo que Kiko esperaba escuchar en estos momentos en los que no deja de protagonizar titulares, pero el colaborador televisivo ha terminado contando que el problema de Rivera, hace unos años, era que no sabía estar solo. «Siempre iba acompañado de un séquito, llevaba como a quince detrás de él y todos chupaban del bote», ha dicho el valenciano, quien opina que «ha tenido poca gente a su alrededor que lo quiera, y no solo mujeres». Un caso que, por supuesto, no es el suyo, pues son buenos amigos desde hace varios años.

Pero Rafa Mora no ha terminado ahí y ha puesto cifra a algunos de los caprichos más desorbitados del dj, que llegó a gastarse «hasta 25.000 euros en DVD Blu-Ray. Se los llevaron a casa y todo» o unos 20.000 euros en una televisión gigante de 70 u 80 pulgadas. Unas cifras que, por supuesto, han sorprendido al resto de colaboradores de ‘Sálvame’. «Tocaba mucho dinero y ganaba mucho. No estaba centrado».

En su peor época, a Kiko parecía quemarle el dinero y no tenía problema en hacer grandes desembolsos y darse todos los caprichos que le apetecía, aunque fueran de un día para otro. «Sin venir a cuento organizaba un viaje y nos íbamos ocho amigos a Punta Cana» donde el grupo se podía tirar hasta 15 días gracias a la ‘generosidad’ del hijo de Isabel Pantoja. «O nos íbamos a Nueva York. Hubo un momento en el que llevaba la mochila con dinero y no contaba el dinero que gastaba. Yo no soy quien para aconsejar, pero se lo decía y él vivía a su manera», ha terminado Rafa, quien pese a todo nunca ha dejado de estar a su lado, ni siquiera en los momentos más complicados.