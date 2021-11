Kiko Rivera rectifica y se sienta en el plató de Sábado Deluxe

Aires de cambio en la vida de Kiko Rivera. Hace apenas unos días, el hijo de Isabel Pantoja acudía a Secret Story en plena guerra con la cadena. Una batalla que comenzaba cuando el programa Sálvame aludía a una presunta infidelidad del dj a su mujer Irene Rosales, que no dudó en llamar al espacio para apoyar a su marido. Sin embargo, estas presuntas acusaciones provocaron que el joven tomara una drástica decisión respecto a la cadena y apostara por no volver a participar en ninguno de los programas de la misma. Sin embargo, las cosas no siempre son blancas o negras.

De esta manera, el pasado 4 de noviembre Rivera acudía a Secret Story, no para hablar de su vida privada o de los conflictos que rodean a su familia, sino por motivos estrictamente profesionales. El artista fue el encargado de amenizar la velada dentro de la casa del reality, donde ha presentado su último single. Un tema que, por cierto, tiene como protagonista en el vídeo a Irene Rosales. No ha sido la primera vez que Kiko Rivera entra en la casa de Guadalix, aunque esta vez sea por diferentes motivos. La primera vez lo hizo para concursar en solitario en GHVIP y la segunda junto a Irene Rosales en GH Dúo.

Un regreso en el que se mostró muy animado, contento de poder hablar de su faceta profesional y dejar a un lado las cuestiones relacionadas con su familia. «A veces cometemos errores, Jorge ya sabes cómo soy, tío». Unas palabras que bien podrían interpretarse como una suerte de mea culpa. De hecho, hasta Jorge Javier le tendía la mano al respecto: «a veces nos largamos de casa, pero luego volvemos». «Luego volvemos, sabes que yo os tengo mucho cariñoso, Sobre todo a ti, sabes que te tengo muchísimo cariño y tengo un huequito por ahí», declaraba el artista.

A pesar de su breve paso por Secret Story, ahora el hijo de Isabel Pantoja va a dar un paso más. Parece que Kiko Rivera se encuentra en medio de una negociación con La Fábrica de la Tele para sentarse en el plató de Sábado Deluxe, donde hablaría de los conflictos que mantiene con algunos miembros de su familia. Un cambio de actitud llamativo después de las últimas acusaciones que había hecho hacia la cadena: “desde luego, chicos, estás perdiendo todo ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más, que no voy a ir. Pero no mintáis, anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo, el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición. ¿Pasa algo?”, reveló recientemente en su perfil de Instagram.

No es la primera vez que el dj entra en negociaciones con la productora. Según confirmaba este digital recientemente, Rivera tenía previsto sentarse en el plató del Deluxe el pasado 16 de octubre, algo que finalmente no ocurrió, al parecer, porque no se llegó a un acuerdo en términos económicos. Hasta la fecha, el hijo de Isabel Pantoja solo ha roto su silencio en la portada de la revista Lecturas.