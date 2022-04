Kiko Rivera recuerda a su abuela Doña Ana con mención especial a Isabel Pantoja

La vida de Kiko Rivera en imágenes

Kiko Rivera se encuentra en un momento personal muy delicado, la relación con su madre está totalmente rota y con su hermana Isa Pantoja no parece tener esperanzas de retomar la relación después de sus demoledores declaraciones sobre la colaboradora de televisión. El DJ se encuentra totalmente centrado en su mujer Irene Rosales y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota. Aunque la Semana Santa ha hecho que Kiko Rivera recuerde a su abuela doña Ana, fallecida a finales del año pasado. El hijo de Isabel Pantoja no ha podido evitar pensar en su abuela en un día tan especial como este Jueves Santo. Y así lo ha querido manifestar a través de sus redes sociales desde donde ha compartido sus sentimientos en un día tan señalado en el calendario.

"Hoy Jueves Santo es inevitable acordarme de ti yaya. Como cada año hasta que caíste mala, me enseñaste a amar al Señor de Sevilla, el que está en todas las casas, el que nos cuida y protege Nuestro Gran Poder”, ha empezado diciendo Kiko en su reflexión.

Ha continuado su escrito lamentando la muerte de su abuela doña Ana, así como el hecho de que este año ya no pueda mandarle la fotografía del cristo que le enviaba cada año: “Yaya, este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca. Hoy estás tú más cerca de él que yo.

Llegados a este punto, Kiko ha querido aprovechar su mensaje para pedirle a su abuela que cuide y proteja a su familia, y en especial a su madre, un gesto de lo más inesperado, que ha llamado poderosamente la atención pues a pesar de los recientes problemas judiciales de su madre, Kiko Rivera no ha retomado el contacto con ella.

Eso sí, no ha dudado en pedir que su madre esté bien después de todos los problemas que está teniendo la tonadillera. “Pídele por todos. Por mamá, que, aunque no nos hablemos, esté bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo y este super beso para ti, de tu nieto, que no hay día que no te eche en falta. Disfrútalo desde arriba, que yo esté aquí abajo y espero sentirte”, ha finalizado el DJ.

