Kiko Rivera renuncia a ser comentarista deportivo por la lluvia de críticas que ha recibido tras su debut

Parecía que Kiko Rivera estaba descubriendo un nuevo horizonte vinculado a su carrera profesional, pero le ha durado un suspiro. El Dj anunciaba emocionado a través de sus redes sociales su debut como comentarista deportivo en Canal Sur radio, sin embargo, las críticas no han parado de caerle y ha tomado una decisión.

Kiko Rivera asiste al cuarto cumpleaños de su hija Ana

«En los tiempos que estamos viviendo hay que reinventarse y nosotros lo volvemos hacer. Hoy debuto en @canalsurradiotv de la mano de mis compañeros de #lagranjugada comentando los partidos de mi @sevillafc durante toda la temporada! Y qué mejor manera de hacerlo que viviendo otra final más. Así que vamos a por ese estreno y por esa final!», escribía en su cuenta de Instagram anunciando su nuevo y efímero rumbo profesional.

El hijo de Isabel Pantoja iba a ocuparse de comentar los partidos disputados por el Sevilla FC, aunque este sueño se le ha acabado después de que hiciese saber que no iba a seguir adelante. «He tomado una decisión. Mi vida es mucho más bonita que todo esto. No tengo que aguantar a portavoces de nada a tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas. Canal Sur Radio renuncio a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros», han sido las palabras que ha escrito en un tuit.

Kiko Rivera en la presentación del documental ‘El corazón de Sergio Ramos’

Su debut no fue el esperado y es que su elección como comentarista generó polémicas, creando una gran controversia que no está dispuesto a aguantar. «Pa’ morirse dos veces. Kiko Rivera es fichado por Canal Sur para su programa de @lagranjugadacsr. Será comentarista de los partidos del @SevillaFC a razón de 36.000€ por temporada (9 meses) 600€ x 2 horas de trabajo a la semana. ¿Moreno Bonilla no hay periodistas en paro?», escribía un usuario de Twitter criticando su fichaje como colaborador. «Que haya gente que estudie periodismo y se lo curre mucho para que luego vaya gente como Kiko Rivera y tenga más oportunidades que otros es lamentable», escribía otra de las personas, y él no ha podido aguantar la presión.

No tendrá tantos ingresos

Este dinero le iba a venir muy bien a Kiko Rivera, puesto que debido a la pandemia ha visto cómo su carrera musical se ha visto afectada, e incluso tuvo que cobrar ayudas para salir adelante junto a su familia por sus problemas económicos, pero esto tan solo ha sido un espejismo.