Kiko Rivera: «si mi madre me da explicaciones, se frenará todo»

Kiko Rivera entraba ayer en directo en Viva la Vida tras ver a su mujer Irene Rosales llorar por la situación que está viviendo. Sin cobrar un duro y ofreciendo una entrevista de una hora, comenzaba diciéndole a su mujer que «me siento súper orgulloso de ti, me rompe el alma verte llorar, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no me gusta verte así».

«Saca fuerzas, no llores. Ya lo paso yo mal por ti, vamos a tirar para adelante. En casa, las cosas que hagamos tú y yo son nuestras» le decía a una Irene que cada día demuestra más que es una gran señora que prefiere el silencio a hacer caja.

Continuaba la participación de Kiko en el programa indicando que «yo lo que quiero es que mi madre, en un futuro, no me deje un marrón y yo a mis hijos. Eso es todo. La herencia me da igual. Llevo 36 años sin heredar nada de mi padre, me da igual, yo lo que quiero es que mi madre no me deje un pufo».

«No me tiro el día llorando, pero tengo mis momentos. Solo quiero que esta pesadilla pase pronto y eso será cuando mi madre no me deje con el pufo. Esto depende de ella. Si este teléfono suena y me da las explicaciones necesarias, públicamente se frenará, internamente tendremos ese problema para siempre»-

«No sé si es que no tiene valor o qué. Ya sabemos que mi madre es un poco orgullosa, aunque hay que tragárselo. Por la salud de todos, debería de hacerlo. Debería comportarse como una madre. Para que se frene esto me debe llamar y dar las explicaciones necesarias. Lo puedo llegar a perdonar, pero no olvidar» sentenciaba.

Por la noche, su hermanastra Isa volvía a llorar amargamente al escuchar estas declaraciones. «¿Tú crees que es normal eso? ¿Todo lo que está saliendo? Porque yo no lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tiene que hacerse se hacen pero en otro sitio. Están removiendo el pasado. Hay gente ahí que es que… Me parece que vamos, no me parece normal. No me parece normal lo que estoy viendo» indicaba. Al parecer, Isabel Pantoja madre tendría ya preparada la respuesta para su hijo. Seguiremos informando.

