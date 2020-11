Kiko Rivera sobre su madre: «me alejo de lo que no me compensa»

Kiko Rivera sobre su madre: «me alejo de lo que no me...

Kiko Rivera aclaraba ayer en Instagram que no va a hacer las paces con su madre y que algunos deberían guardar silencio. Sus declaraciones son algo erráticas ya que primero dice que no piensa volver a hablar y luego que lo hará cuando quiera.

Insiste en que todo esto no tiene nada que ver con el dinero y que «cuidado que hay mucha gente que está diciendo tonterías y que tienen más que callar que hablar». No pocos se han subido al carro para intentar sacar tajada. Algunos, incluso reconociendo que cometieron un delito.

Al parecer, podría estar fraguándose una posible reunión con Isabel Pantoja, pero no como madre e hijo. Según indicaba Rafa Mora, la idea de Kiko es la de conocer, de boca de su madre, todo aquello que ha ido descubriendo en estos días y que ha provocado la debacle.

Es más, aclaraba que, de momento, de reconciliación con su madre nada de nada. «Me alejo de lo que no me compensa». Todo parece indicar que el tema va para largo. Lo que no parece estar tan claro es qué va a hacer Isabel Pantoja que, de momento, sigue callada y sin aparecer en la famosa revista del saludo para justificar los presuntos 180 000 euros que habría cobrado ya. Es más que probable que el silencio siga y que la cantante espere a que pase la tormenta para dar el campanazo final a todo esto. De la paciencia del personal dependerá que su idea llegue, o no, a buen puerto.

