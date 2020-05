Kiko Rivera sorprende a María Patiño con un inesperado mensaje en directo

Kiko Rivera ha querido entrar en Socialité para explicar el directo solidario que va a hacer. El Dj quiere unirse a acciones como la emprendida por la cantante Rosana para recaudar fondos en la lucha contra el COVID-19.

Durante esta videollamada, Kiko ha aprovechado para recordar a Álex Lequio con el que le unía una amistad de la infancia. “Vivíamos en La Moraleja y mi madre quedaba con Ana. Yo le sacaba nueve años, he pasado momentos muy bonitos con él. La foto que subí fue porque me lo encontré, empezamos a comunicarnos, le preguntaba como iba con su tratamiento. Tengo mucha pena, sobre todo siendo padre no me imagino cómo deben de estar sus padres”, aseguraba el Dj.

Y es que Kiko es una persona de lo más familiar, por ese motivo, pasar el cumpleaños de su abuela lejos de ella le ha dolido mucho: “Las abuelas son las segundas madres, pero mi abuela para mí ha sido como mi padre. Es junto con mis hijos, mi madre y mis hermanos, el ser que más quiero. Mi abuela para mí, siendo egoísta, quiero que me dure muchos años”.

Kiko pide perdón a María Patiño

Una excelente relación con los suyos que ahora comparte con su hermana Chabelita: “Hablamos muchísimo, hacemos videollamadas con los niños para que se vean. Mi hermana está en El Puerto de Santamaría, está cerca de mamá y ella ha ido a verla. Estoy deseando ir a cantora para ver a mi madre”.

En cuanto a sus planes de futuro, Kiko destaca su deseo de convertirse en representante de futbolistas: “He tenido mucho tiempo libre, mi sector empieza a currar lo más tarde posible… entonces he decidido ponerme a estudiar representante de futbolistas y nunca es malo tener una alternativa. Eso no quiere decir que me vaya a retirar de la música, pero está ahí por si acaso”.

Una llamada en la que ha aprovechado para pedir perdón públicamente a María Patiño: “Te quiero pedir perdón por si alguna vez te he ofendido o me he confundido, hoy en día entiendo que todo el mundo se merece un respeto. Mi más sinceros perdones hacia ti”.