Kiko Rivera traiciona a Jorge Javier reuniéndose con el peor enemigo de Sálvame

Kiko Rivera se aparta de la televisión

> Kiko Rivera lleva ahora las riendas de su vida y no hay nada ni nadie que pueda hacerle perder la paciencia. Han sido muchos los años que ha estado dependiendo de la gente que tenía a su alrededor o, incluso, en los que no era consciente de lo que tenía y no valoraba. Por eso, el hijo de Isabel se muestra en sus redes sociales más feliz que nunca. Sobre todo desde que el conflicto con su madre ha pasado a un segundo plano. Ya se ha adaptado a esta situación tan dolorosa, pero a la vez tan necesaria para él.

