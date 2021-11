Kiko Rivera vuelve a cobrar por criticar a su familia

Kiko Rivera volvía a Telecinco, tras criticar a la prensa, a cambio de nuevo cheque para criticar a su familia. Cada día más cansino, no convence a nadie.

Kiko Rivera volvía a Telecinco, tras criticar a la prensa, a cambio de nuevo cheque para criticar a su familia. Cada día más cansino, no convence a nadie. Aunque anunciaba que la deuda de su madre se la iba a perdonar, no dudaba en dar todos los detalles de su encuentro con Isabel Pantoja tras la muerte de su abuela.

«Cuando llegué a Cantora acompañado de mi primo Manuel Cortés bajó una persona que trabaja para mi madre a abrirme la puerta de la finca (…) Cuando empiezo a llegar a la casa veo de lejos a una persona en el patio, me acercaba nervioso con el corazón saliéndoseme por el pecho y me doy cuenta de que es mi madre (…) Nada más vernos nos abrazamos y nos tiramos quince minutos abrazados, sin hablar, no había nada que decir, lo único que ella hizo fue, mirando al cielo, darle gracias a mi abuela diciendo ‘Gracias mamá, has tenido que morir para que mi hijo venga a verme’ (…) En ese momento volvió a ser mi madre, durante esos quince minutos era mi madre, la que yo necesitaba y habría matado para que esos quince minutos hubieran durado una eternidad».

Pero claro, había que añadir algo de gasolina al fuego y lo hizo criticando a su tío Agustín, «mi madre está defendiendo al que la va meter en la cárcel», y muy especialmente a su prima Anabel. De ella dijo que «Llamé a Anabel y le dije que no me encontraba con ganas de ir a la boda, que no me sentía bien ya no solo por la muerte de nuestra abuela, si no también por el reencuentro que había tenido con mi madre (…) Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta, que estaba ahí la Belén Esteban bebiendo copas, se les fue de las manos».

Días después él hizo lo mismo en Huelva con la excusa de componer unas canciones, pero da lo mismo. Terminaba con un láconico «A mi madre le he perdonado lo económico, no voy a seguir luchando por eso, tengo una vida y quiero vivirla, eso no quita que mi madre tenga que explicarme lo sucedido». Pues eso, a ver si se lo explica en alguna revista y así se sigue llenando la bolsa. ¿Qué piensas tú?

