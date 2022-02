Kiko Rivera y su escandalosa reacción ante el intento de suicidio de su hermana

Kiko Rivera reconocía ayer en Lecturas que le había pegado a su hermana «cuando intentó cortarse las venas». La joven está destrozada, las redes sorprendidas.

Kiko Rivera reconocía ayer en Lecturas que le había pegado a su hermana «cuando intentó cortarse las venas». La joven está destrozada, las redes sorprendidas. Fuentes cercanas a Isa comentan que «no ha dejado de llorar después de ver lo que ha dicho Kiko. No solo le duele por ella, también por su hijo, que tiene 8 años y ya se entera perfectamente de todo».

A un Kiko Rivera que no cree en nadie le han dado para el pelo que se afeita. Nadie entiende que se reaccione con violencia ante un intento de suicidio. Todo el mundo ha criticado la actitud de un hermano que, cada día más, tiene claro que su familia no le aporta ya nada.

Además, a pesar de haber comentado de Telecinco lo peor y confirmando que han terminado llamándole, ayer entraba en Secret Story donde estará cobrando y alejado de todo durante unos días. Al salir, me siento y vuelvo a trincar. Y así siempre. En una rueda interminable que solo se parará cuando la razón se imponga.

Isa mientras tanto comenta su decepción e indica que su intento de suicidio solo fue algo personal que no debería haberse conocido. Arreglar algo a bofetadas no parece una alternativa demasiado eficaz. Quizá en unos años Kiko recapacite, pero de momento sigue dando pruebas de que no será así.

