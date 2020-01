Kiko Rivera y su gesto hacia Isa Pantoja durante su llamada a Sálvame

Kiko Rivera entraba ayer en directo en Sálvame para apoyar a su prima Anabel, ahora en El tiempo del descuento, pero terminó hablando de su hermana Isa.

Kiko Rivera entraba ayer en directo en Sálvame para apoyar a su prima Anabel, ahora en El tiempo del descuento, pero terminó hablando de su hermana Isa. Comenzó indicando que su prima es como su hermana y que la apoya en esta nueva andadura televisiva.

«Ella sabe que para mí es una de las cosas más importantes en la vida, la amo con toda mi alma. Me gustaría subir a la casa para decirle que no tenga dudas de que no la queremos y que no tenga esos pensamientos negativos» indicaba.

De la ansiedad que le provoca la comida a Anabel reconocía que «Tanto ella como yo somos muy comilones, y cuando tenemos emociones muy fuertes y nos ataca la ansiedad, nos da por comer. La ansiedad es muy mala. Ella tiene que ser ella misma. Para mi gusto, está siendo la más divertida, mi prima es muy divertida, aunque también muy dramática e intensa».

Igualmente, anunciaba que la boda de Anabel va a la perfección, «La estoy ayudando a organizar su boda, me estoy encargando la parte del sonido para que cuando salga esté todo preparadito».

No dudó en comentar de Isa que «la quiero muchísimo» y que quizá se echa en falta que la joven apoye a Anabel. Lo que no confirmó es si está, o no, invitada a su fiesta de cumpleaños. Ya veremos qué sucede en un futuro próximo con unos hermanos que siguen sin aclarar sus relaciones familiares. Seguro que hay fumata blanca en breve.

