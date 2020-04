Kiko Rivera y su situación durante el coronavirus: «Me ha pillado sin ahorros y vivo de la ayuda del Gobierno»

Ha sido a través de las redes sociales donde Kiko Rivera ha revelado la situación complicada que está viviendo económicamente hablando por la crisis del coronavirus. El Dj no está viviendo un buen momento, aunque esta no es la primera vez que se encuentra sin dinero y tiene que pedir ayuda a un familiar.

«He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta», le ha dicho el hijo de Isabel Pantoja a su amiga Tamara Gorro con la que ha protagonizado un directo. Tan mal lo está pasando que ha contado lo siguiente: «Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa… Pero ha llegado así».

Kiko Rivera hablando con Tamara Gorro/ Foto: Instagram

De momento no solos sus planes de futuro deberán esperar, sino también los del resto de españoles que se han encontrado en una situación muy parecida por la imposibilidad de trabajar. El Dj ha tenido que pedir la ayuda a autónomos que aporta el Gobierno y por eso está pasando serios apuros económicos.

Parece que no tenía ahorros para poder enfrentarse a circunstancias de este tipo, eso sí, al menos algunas deudas ya las ha podido subsanar como ha hecho saber en el mismo vídeo en directo de las redes sociales, añadiendo: «Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en ‘Gran Hermano’ lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a dios».

Al menos pueden afrontar gastos

En todo momento su amiga ha intentado animarle recalcando que se trata de algo pasajero y cuando esto termine podrá volver al trabajo. «Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho«, ha añadido, eso sí, por lo pronto con eso consiguen salir adelante: «Al menos podemos comer y pagar la casa y súper agradecido por ello, es lo que me importa».