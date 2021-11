Kim Kardashian aclara que «me gustaría abrir un bufete de abogados»

Kim Kardashian suma y sigue. La socialité tiene claro que va a por todas y que hay muchos sectores en los que puede brillar. Así lo confirma en una entrevista.

Kim Kardashian suma y sigue. La socialité tiene claro que va a por todas y que hay muchos sectores en los que puede brillar. Así lo confirma en una entrevista. De su reciente colaboración con la marca Skims comenta que «he aprendido mucho. Normalmente, tengo un punto de vista y así es como quiero que se hagan las cosas. Todo dependerá de en qué pueda convertirse. La meta es siempre alcanzar lo más alto».

Tiene claro que no le van mucho las fiestas y que prefiere controlarlo todo. «Nunca me han gustado los borrachos porque no me gusta estar fuera de control. Nunca me ha gustado no saber qué es lo que va a pasar. No me iba de fiesta para no ir a clase».

De sus estudios para ser abogada indica que «mis jornadas laborales están organizadas casi al minuto. Tengo un despacho muy cerca de mi casa al que me voy a trabajar para no estar cerca de mis hijos. Estudio derecho cuatro horas al día. Luego me centro en temas relacionados con mis productos de belleza. Siempre tengo reuniones con fabricantes de telas. Mi agenda está llena. Me encanta estar los fines de semana en mi casa».

«Kanye ha sido una persona que me inspira mucho y que intenta mantenerlo todo lo más simple posible. Siempre quise centrarme en mis marcas de belleza. Quería comenzar de cero y crear una. Aprendí mucho y ahora estoy nerviosa por su salida al mercado. Es como si fuera mi hija». De su relación con su madre añade que «siempre será mi madre y siempre llegamos a un acuerdo. No creo que me quede con todo lo que ella ha creado, pero de ser así habrá que hacerlo bien. Ahora mismo no tendría tiempo».

«Espero abrir un bufete de abogados para ayudar a la gente y contar con empleados que hayan estado en prisión. No me veo disfrutando de la vida en un yate. Solo me siento bien cuando trabajo». Ojalá cunda el ejemplo en un país de cuyo nombre no quiero acordarme.

