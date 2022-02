Kim Kardashian comenta que las redes sociales de Kanye West le están provocando un «desorden emocional»

Lo de Kanye West es de juzgado de guardia. De hecho, Kim Kardashian está ya hasta el bótox de tener que soportar las lindezas de este sujeto.

Lo de Kanye West es de juzgado de guardia. De hecho, Kim Kardashian está ya hasta el bótox de tener que soportar las lindezas de este sujeto. Quiere que un juez certifique su soltería lo antes posible porque las publicaciones de Instagram de Kanye West la están lastimando emocionalmente, y todo lo que quiere ahora es seguir adelante y compartir la paternidad de una manera saludable.

En nuevos documentos presentados al juzgado Kim lo dice muy directamente: «Deseo divorciarme». Ella le dice al juez que le pidió a Kanye que mantuviera su divorcio en privado, «pero él no lo ha hecho», y habla sobre el aluvión de publicaciones en las redes sociales de Kanye sobre su relación.

Kim dice: «Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la paternidad compartida en las redes sociales, lo que ha creado un desorden emocional».

Como informamos, Kanye acusó a Kim de secuestrar a su hija, Chicago, dice que ella lo acusó de ordenar un golpe contra ella y la persiguió por permitir que North estuviera en TikTok. Kanye también había pedido evitar que Kim transfiriera activos de cualquier fideicomiso. Kim dice que es ridículo: tienen un acuerdo prenupcial que mantiene separados todos sus fideicomisos y otros activos, y Kim necesita acceder a su fideicomiso para administrar sus negocios. Y, en los documentos, los abogados de Kanye reconocen que el acuerdo prenupcial es válido.

También señala que los abogados de Kanye reconocen que tienen problemas para comunicarse con él. En octubre de 2021, le escribieron al abogado de Kim sobre el intento de desglosar el acuerdo prenupcial de Ye y le dijeron… «Pero, como también sabe, enfrentamos desafíos para comunicarnos con nuestro cliente y la validez del acuerdo prenupcial (con todas sus implicaciones legales relacionadas). ) es un tema pesado de abordar». El resultado, parece que Kanye no está levantando obstáculos, sus abogados sí, porque Ye no está involucrado.

Kim remata su solicitud de soltería al afirmar… «Aunque desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay manera de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no lo hace».

Agrega que necesita estar soltera, para que «pueda comenzar el proceso de curación y para que nuestra familia pueda comenzar el proceso de curación y avanzar en este nuevo capítulo de nuestras vidas». Esperamos tus comentarios al respecto.

