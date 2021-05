Kim Kardashian es demandada por impago

Kim Kardashian ha sido demandada por impago. La socialité no ha respondido, de momento, a las peticiones que se le han realizado ante un juzgado.

Kim Kardashian ha sido demandada por impago. La socialité no ha respondido, de momento, a las peticiones que se le han realizado ante un juzgado. Los otrora encargados de arreglar el jardín y del mantenimiento de una mansión, valorada en 60 millones de dólares, acusan a la empresaria.

Y lo hacen, según la demanda que se presentó ayer en Los Angeles, porque Kim nunca pagaba en el plazo correspondiente, se quedaba con un 10 % de su sueldo para pagar impuestos (que nunca pagaba), no les abonaba las horas extra y, a veces, les exigía trabajar sin concederles descanso alguno para comer.

Igualmente, indican que tampoco cobraban lo estipulado en su convenio. Un extrabajador de 16 años al servicio de Kim comenta que llegó a trabajar más de 48 horas semanales, siendo ilegal para su edad. Otro subraya que cuando le reclamó a la famosa el pago de las horas extra, los impuestos y los descansos fue despedido de inmediato.

Así, los hermanos Ramírez, Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernández y Robert Araiza han firmado ya la demanda. Curiosamente, su abogado será Frank Kim, que también lleva la demanda de otros extrabajadores de Kanye West por impago.

El letrado indica que «robar el sueldo y otro tipo de infracciones son problemas bastante extendidos en Los Angeles. También se estudiarán otras potenciales violaciones contra los demandantes perpetradas por varios famosos y empresarios».

Un representante de Kardashian comenta que «ellos fueron contratados por Kim a través de un tercero. Es esta empresa la que no paga y no Kim. Se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo». Otra fuente indica que Kim nunca ha sido acusada de impago. De hecho, en la demanda no se incluye su nombre o se menciona, es más, se le ha dado mucha publicidad a una demanda de trabajadores de los que no se sabe, a ciencia cierta, si han trabajado para Kim». De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de esta noticia.

