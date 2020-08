Kim Kardashian le anuncia a Kanye West que quiere divorciarse

Kim Kardashian le habría puesto fin a su matrimonio durante su visita a Kanye West

Kim Kardashian le habría puesto fin a su matrimonio durante su visita a Kanye West. La socialité tiene claro que su historia de amor ha terminado. Las fotos de Kim llorando en el coche en el que hablaba con West dieron la vuelta al mundo.

Su llanto parece estar más que justificado. Fuentes cercanas a Kardashian comentan que ella lo ha intentando todo para que su historia de amor funcione, pero no lo ha conseguido.

«Ella no está recibiendo de él todo lo que le ofrece. Ella llegó a viajar a ver a su marido para decirle que todo había terminado y para despedirse».

Parece que West quiere seguir trabajando en el matrimonio, de hecho se ha disculpado en Twitter, pero no ha dado los pasos necesarios para reparar la relación. Ambos comparten cuatro hijos.

«Él no parece entender lo que ella le dice. No ha cambiado nada de lo que ella le ha pedido. Kim es bastante testaruda y lo último que quiere es divorciarse. Ella sabe que no le va a faltar el dinero, pero se preocupa por sus hijos y por su relación. Ahora mismo, quiere divorciarse, pero quizá no llegue a firmar los documentos».

La situación es crítica y todo parece indicar que no va a cambiar demasiado en un futuro próximo. Todo dependerá de cómo afronte la pareja este proceso destinado a su desaparición. De ti depende que nos comentes qué piensas al respecto de una pareja que dio la vuelta al mundo y que empieza a hacer aguas.

