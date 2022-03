Kim Kardashian: «para ser famosa me lo he currado muchísimo»

Kim Kardashian ha decidido hablar claro de por qué es famosa y de cómo ha logrado convertirse en una marca comercial. Sus declaraciones son más que curiosas. Comienza dirigiéndose a las mujeres trabajadoras, «tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios. Levanta tu maldito culo y trabaja. Parece que nadie quiere trabajar en estos días».

No duda a la hora de indicar que ella no es famosa por serlo, de hecho reconoce que «¿A quién le importa una m**rda? Nos enfocamos en lo positivo» comienza indicando antes de calentarse y de hablar más claro que nunca al respecto.

«Me lo he currado muchísimo. Si piensas que solo soy famosa por serlo, entonces lo siento. Simplemente no tengo la energía para discutir. Mis hermanas, mi madre y yo no tenemos que cantar, bailar o actuar; podemos vivir nuestras vidas, y bueno, lo logramos. No sé qué decirte».

De Pete Davidson indica que «no he filmado con él para esta temporada. Y no me opongo a eso. Simplemente no es lo que hace… Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada».

Será en el reality cuando sepamos «cómo nos conocimos y quién contactó con quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablar, y definitivamente lo explico». De Kanye West indica que «estar en el ojo público y tener desacuerdos públicos nunca es fácil. Pero sí creo en manejarlo todo en privado. Creo en defender en público y criticar en privado. No creo que jamás criticaría al padre de mis hijos en mi programa de televisión. Eso no es realmente lo que hago, y no creo que eso me haga sentir bien. Siempre soy muy respetuosa con lo que verán los niños. La realidad es que siempre seremos una familia. Siempre tendremos amor y respeto el uno por el otro. E incluso si hay momentos en los que no lo parece, hay muchos momentos que son súper positivos. Creo que es importante que la gente vea que las cosas no son perfectas todo el tiempo, pero que pueden mejorar». Esperamos tus comentarios al respecto de sus declaraciones.

