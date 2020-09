Kim Kardashian se divorciará de Kanye West antes de final de año

Kim Kardashian ha decidido ya divorciarse de Kanye West. Su trastorno bipolar y sus salidas de tono han sido las gotas que han colmado el vaso.

Kim Kardashian ha decidido ya divorciarse de Kanye West. Su trastorno bipolar y sus salidas de tono han sido las gotas que han colmado el vaso. Una fuente cercana a la socialité ha declarado que «Kim lo tiene todo decidido, pero está esperando a que él haga la siguiente».

Durante los últimos meses, West se ha mostrado en contra del aborto e incluso se atrevió a indicar que Kim estuvo a punto de abortar porque no quería a North West, la hija de la pareja.

«Estuve a punto de matar a mi hija, se acabó el plan B, ahora hay que apostar por el plan A» declaraba West en julio. Días después, Kim ya le indicó al antedicho que quería divorciarse.

Fue en septiembre cuando West siguió revisando el tema del aborto con Nick Cannon y volvió a indicar que «todavía me pongo a llorar cuando estuve a punto de matar a mi hija». Sin embargo, su trastorno bipolar llegó a su máxima expresión cuando comentó en Twitter lo siguiente.

«North, me voy a la guerra y a poner mi vida en juego. Si me matan, no permitas que los medios de comunicación de los blancos te digan que no fui un buen hombre. Debes saber que te quiero, aunque la gente me haya amenazado con sacarme de tu vida». Que Kim no haya dicho nada confirma que es más que probable que antes de final de año demos la noticia del divorcio más anunciado de la historia. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto.

