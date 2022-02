Kim Kardashian teme por la integridad de su novio Pete Davidson

Kim Kardashian parece temer por la integridad de su novio Pete Davidson. De hecho, ha comentado que Kanye West podría propiciar que le hicieran daño.

Kim Kardashian parece temer por la integridad de su novio Pete Davidson. De hecho, ha comentado que Kanye West podría propiciar que le hicieran daño. Ella llegó a indicarle a su otrora marido lo siguiente.

«Estás creando un ambiente peligroso que provoca miedo. Alguien va a herir a Pete y tú serás el culpable». Semejante frase fue respondida por West de la forma que ahora te contamos.

«Ya que mi mujer me lo pide (nota del editor: Kim presentó la demanda de divorcio hace un año), que nadie le haga nada a Skete (nota del editor: así llama West a Davidson) porque me voy a encargar personalmente de la situación».

Kardashian contestaba que «hay gente peligrosa por aquí y esto no tiene que ser así». Al menos, Kanye le respondía que «siempre haré lo que pueda para protegerte y también para que a tu familia no le pase nada. Me voy a encargar de que no le pase nada a Skete».

West compartía el día de San Valentín varias fotografías de un camión cargado de flores que envió a Kim para reconquistarla. «Creo que la Super Bowl une a las familias. Para cualquiera que esté casado, coge a tu esposa y asegúrate de que sabe todo lo que la quieres y la aprecias. En cada rincón hay un Skete preparado para destruir tu familia y pasear en ropa interior al lado de tus hijos». Para evitarnos una demanda, preferimos no comentar las atrocidades de este sujeto. ¿Qué piensas tu al respecto?

