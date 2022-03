Kim Kardashian vuelve a ser soltera

Kim Kardashian fue declarada el miércoles legalmente soltera. Se acabaron el martirio, las largas cambiadas y las excusas de Kanye West para no divorciarse.

Kim Kardashian fue declarada el miércoles legalmente soltera. Se acabaron el martirio, las largas cambiadas y las excusas de Kanye West para no divorciarse. Steve Cochran, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, ha dictado sentencia.

Como resultado del fallo, la estrella de los realities ya no se llamará Kim Kardashian West; a partir de ahora, solo usará su famoso apellido Kardashian. Kim, de 41 años, intervino en la audiencia por videoconferencia desde lo que parecía ser un armario y parecía feliz de terminar con tan complicado tema.

Durante la vista, el juez le hizo a Kardashian varias preguntas bajo juramento. Cuando se le preguntó si quería volver a cambiar su nombre, la protagonista de Keeping Up With the Kardashians respondió de forma afirmativa. Hizo lo mismo cuando el juez le preguntó si hubo una ruptura en el matrimonio.

«Después de que el juez leyera las preguntas y le dijera que ahora había recuperado su soltería, Kim sonrió» comenta una fuente. La nueva abogada de West, Samantha Spector, a quien contrató en el último minuto después de despedir a su abogado anterior 24 horas antes de la audiencia, dijo que su cliente multimillonario «no tenía problemas» con que Kardashian recuperase su nombre y que estaba más preocupado con sus «bienes e intereses».

Spector dijo en nombre de West que el rapero de «All of the Lights», de 44 años, quería «asegurarse de que su patrimonio estuviera protegido». La abogada de Kardashian, Laura Wasser, se opuso a que se congelara el fideicomiso de su cliente, argumentando que la magnate de los reality shows usa el fideicomiso para su negocio. El juez se puso del lado del equipo de Kardashian en este tema.

Spector dijo que los principales problemas de West se reducían a proteger su plan de jubilación y que todavía quería que Kardashian renunciara a su «privilegio marital». En el caso de que Kardashian se volviera a casar, esto habría otorgado a West permiso para llamar a su nuevo esposo para testificar sobre sus comunicaciones con la estrella de la realidad en caso de que hubiera algún problema en el futuro. Esperamos tu opinión al respecto de lo sucedido.

