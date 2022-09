Kim Kardashian y Scott Disick demandados por estafa en Instagram

Kim Kardashian y Scott Disick han sido demandados por 40 millones de dólares por considerarse que han cometido una estafa.

Kim Kardashian y Scott Disick han sido demandados por 40 millones de dólares por considerarse que han cometido una estafa. Supuestamente, a las personas que participaron en los concursos que ambos publicitaron se les prometió la oportunidad de ganar artículos como billetes de primera clase a Los Ángeles, una estancia de tres noches en Beverly Hills e incluso 100 000 dólares.

Fuentes cercanas a la empresa que organiza las loterías, Curated Businesses, dijeron el jueves que ha habido ganadores legítimos y que tienen la documentación para demostrarlo. Sin embargo, los demandantes, compuestos por personas que participaron en los concursos pero no ganaron, afirman en la demanda que Kardashian, de 41 años, Disick, de 39, y Curated Businesses organizaron los concursos para supuestamente vender su información personal a los anunciantes.

Afirman que han sido «invadidos por cientos de anunciantes, algunos de los cuales solicitan a los demandantes contenido potencialmente ofensivo y no deseado», según la demanda. Disick es supuestamente el principal organizador de las loterías y celebridades como Kardashian, los miembros de su familia Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner y Kylie Jenner han ayudado a promocionarlo entre sus millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la estrella de Flip It Like Disick y la fundadora de Skims son las únicas estrellas nombradas en la demanda. Según los informes, los demandantes piden 20 millones de dólares cada uno. Los representantes de Kim, Disick y Curated Businesses no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Sin embargo, la empresa con sede en Australia explica en su sitio web cómo funciona su proceso en su sección de «Preguntas frecuentes» y tiene una lista de los ganadores de la campaña de 2019 a 2022 en una de sus páginas de destino.

Bajo la pregunta «¿Cómo se selecciona al ganador?», Curated Businesses responde: «Contratamos los servicios de un facilitador externo para realizar un sorteo aleatorio de todos los participantes elegibles. Están aprobados y cumplen con el gobierno australiano. Según lo exige la ley australiana, también contratamos los servicios de un escrutador independiente completamente calificado para supervisar el sorteo aleatorio».

Uno de los ganadores enumerados es un usuario de redes sociales con el nombre de usuario @nana_billions. Desde entonces, poco se ha sabido de ella. Seguiremos el desarrollo de este caso en el futuro. ¿Qué piensas al respecto?

Curiosidades Televisión #Kim-Kardashian #scott-disick