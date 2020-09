Kim, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner, las causantes del fin de ‘Keeping Up With The Kardashians’

El pasado miércoles 9 de septiembre el mundo amanecía con una noticia de última que nadie se esperaba: La familia Kardashian-Jenner anunciaba el fin de ‘Keeping Up With The Kardashians’ tras 14 años en antena, 20 temporadas y más de 300 capítulos. Así es, el programa que precisamente les había dado a fama llegará a su fin con la emisión de la última temporada en 2021. Una decisión totalmente inesperada para los fans del programa tras ver como Kim y Khloé Kardashian se habían vuelto en contra de su propia hermana Kourtney cuando intentó dejarlo un año atrás.

Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian y Kylie Jenner celebrando Nochebuena 2019

Pues al parecer habrían sido tres de las hermanas las que habrían puesto en jaque el programa al manifestar sus ganas de dejar de estar todo el día con un equipo de grabación detrás suya. Concretamente Kourtney, Kim Kardashian y Kylie Jenner serían quienes le platearon a su madre poner fin de una vez por todas al reality para poder hacer sus vidas de una forma diferente a como estaban acostumbradas.

«Kim tiene el drama de Kanye West y se niega ponerlo delante del equipo del programa y mucho menos dar prioridad a las grabaciones, por lo que le era casi imposible encontrar tiempo», aseguran varias fuentes al diario The Sun. Para Kylie Jenner simplemente fue el paso natural a la hora de distanciarse del programa, algo que lleva haciendo desde hace varias temporadas: «Kylie está ganado miles de dólares a través de su línea de maquillaje y no necesita el programa, al igual que Kendall, quienes siempre han luchado contra la fama y ser el centro de atención«.

Kris Jenner, Kourtney, Khloe y Kim Kardashian en la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2019

Por parte de Kourtney Kardashian no es ninguna novedad. La mayor de las hermanas llevaba tiempo diciendo que su prioridad es ser madre y grabar el reality se había convertido en una carga y una obligación por la que ya no estaba dispuesta a perder el tiempo. Incluso se sentía molesta con la línea que tenían muchos de los capítulos donde la agresividad entre las hermanas llegó incluso dar lugar a una pelea física entre ella y Kim.

Este debate, que se inició meses atrás, finalmente se hizo realidad este mes de septiembre. Pero no todos los integrantes de la familia estarían igual de felices por esta decisión. Según han dicho fuentes cercanas al mencionado medio, Khloé Kardashian y Soctt Disick estarían realmente tristes por poner fin a este gran proyecto familiar en el que se habían embarcado 14 años atrás.

Caitlyn Jenner, ajena a todo el drama familiar

No siempre llueve a gusto de todos y esta decisión ha dejado alguna que otra cara larga. En cambio, a Caitlyn Jenner lo que se le quedó es cara de póker cuando se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. A pesar de haber sido uno de los personajes principales del reality familiar las primeras temporadas hasta que se divorció de Kris Jenner e incluso habiendo protagonizado varios capítulos especiales en los que la familia narra cómo se vivió su transición sexual, nadie se puso en contacto con ella previamente para comunicarle la noticia. Ni siquiera sus propias hijas Kendall y Kylie Jenner. A pesar de ello, al parecer la exatleta no guarda reconocer a la que un día fue su familia: «Las chicas y Kris han hecho un trabajo increíble con el programa y lo han mantenido durante mucho tiempo. Nada dura para siempre«, reconocía durante una entrevista para The Morning Show.