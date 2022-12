Kirstie Alley, primeras reacciones a su muerte

Kirstie Alley nos dejaba ayer a los 71 años. La actriz de Cheers y de varias películas de enorme fama en los 90 no superó un cáncer feroz.

Kirstie Alley nos dejaba ayer a los 71 años. La actriz de Cheers y de varias películas de enorme fama en los 90 no superó un cáncer feroz. Sus hijos confirmaban su muerte con un comunicado en las redes sociales de la actriz.

«Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan. Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención».

Fue John Travolta uno de los primeros en reaccionar indicando que «Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver». Kelsey Grammer comentaba que «siempre creí que el dolor por una figura pública es un asunto privado, pero diré que la amaba».

Ted Danson, protagonista de la serie, indicaba que «estaba en un avión hoy e hice algo que rara vez hago. Vi un episodio antiguo de Cheers. Era el episodio en el que Tom Berenger le propone matrimonio a Kirstie, quien sigue diciendo que no, aunque ella quiere decir que sí desesperadamente. Kirstie fue verdaderamente brillante en eso. Su habilidad para interpretar a una mujer al borde de un ataque de nervios fue conmovedora e histéricamente divertida. Me hizo reír hace 30 años cuando filmó esa escena, y hoy me hizo reír igual de fuerte. Cuando bajé del avión, escuché que Kirstie había muerto. Estoy tan triste y tan agradecida por todas las veces que me hizo reír. Envío mi amor a sus hijos. Como bien saben, su madre tenía un corazón de oro. La extrañaré».

Rhea Perlman, la camarera del famoso bar de Boston, añadía que «Kirstie era una persona y amiga única y maravillosa. Su alegría de ser era ilimitada. Nos hicimos amigos casi instantáneamente cuando se unió al elenco de Cheers. Amaba a los niños y mis hijos también la amaban a ella. Tuvimos fiestas de pijamas en su casa, con búsquedas del tesoro que ella creó. Organizó fiestas masivas de Halloween y Pascua e invitó a todo el equipo del programa y sus familias. Quería que todos se sintieran incluidos. Amaba profundamente a sus hijos. Nunca he conocido a nadie remotamente como ella. Me siento tan agradecida de haberla conocido. la voy a extrañar mucho, mucho».

Jamie Lee Curtis, Tim Allen y Steven Guttenberg también han mostrado su pesar por tan lamentable pérdida. Esperamos que nos comentes cuál fue tu serie o película favorita con Kirstie como protagonista. Descanse en paz.

