Kris Jenner y la vida sentimental de sus famosas hijas

Kris Jenner ha querido comentar cómo es la vida sentimental de sus famosas hijas Kim Kardashian y Kendall Jenner. La matriarca del clan tiene claro que no habrá boda en breve.

Kris, que estuvo casada con Robert Kardashian Sr. y Caitlyn Jenner antes de conocer a Gamble, de 43 años, dijo anteriormente algo similar a pesar de que surgieron rumores de compromiso el año pasado. «Sabes que nunca dices de este agua no beberé, pero a menudo digo que no es lo que creo que debo volver a hacer debido a mi pasado», le dijo la mujer de 68 años a Laura Wasser en su programa Divorce Sucks! en 2018.

La estrella de Kardashians estuvo casada por primera vez con Robert Sr. de 1978 a 1991 y el dúo dio la bienvenida a sus hijas Kourtney Kardashian, de 44 años, Kim, de 43, y Khloé Kardashian, de 39, y su hijo Rob Kardashian, de 36. Después de separarse del famoso abogado, se casó con Caitlyn, antes conocida como Bruce Jenner, y tuvieron a Kendall, de 28 años, y Kylie Jenner, de 26.Aunque Kendall no tiene planes de casarse pronto, se informa que la fundadora de 818 está saliendo con su ex Devin Booker , con quien inicialmente salió de 2020 a 2022 .

Según TMZ, Kendall y la estrella de los Phoenix Suns han estado juntos pero están tomándose su romance con calma. El romance reavivado de la modelo se produce dos meses después de que ella dejara Bad Bunny en diciembre de 2023. Mientras tanto, se rumorea que Kim está saliendo con Odell Beckham Jr. y una fuente le dijo a Page Six que «han estado saliendo casualmente» desde septiembre de 2023. La estrella de reality y el jugador de la NFL, de 31 años, aparentemente confirmaron su romance el mes pasado cuando fueron vistos caminando por el Hotel Wynn de Las Vegas después de asistir a una fiesta previa al Super Bowl.

Sin embargo, la fundadora de SKIMS, que ha estado casada tres veces, no tiene prisa por casarse hasta que encuentre a alguien que comprenda su estilo de vida. «Habrá momentos en los que simplemente pienso: «¿Sabes qué? Entiendo que mi vida es realmente grande y entiendo que se necesita una persona realmente, muy, muy especial y única para querer lidiar con eso»», le dijo a James Corden en su podcast This Life of Mine en febrero. «Creo que mi vida es muy divertida y quien venga a mi vida se lo pasará muy bien, pero es mucho».

Kim comparte a North, 10, Saint, 8, Chicago, 6 y Psalm, 4 con su exmarido Kanye West, con quien estuvo casada de 2014 a 2022. Antes de West, estuvo casada con Damon Thomas de 2000 a 2004 y Kris Humphries de 2011 a 2013. Ya veremos si vamos de boda o no. ¿Qué piensas tú?

