Kristen Stewart ‘sintió la presencia’ de Lady Di durante el rodaje de Spencer

Kristen Stewart se enfrenta a un gran papel

>En 2010, cuando todavía rodaba la saga que la lanzó al estrellato, protagonizó The Runaways. En esa película daba la vida a la mítica cantante rock Joan Jett, algo que la misma rockera aplaudió. Así que no es la primera ver que Kristen Stewart se enfrenta a un papel de alguien real. Ahora se ha atrevido con un icono mundial: interpretará a la gran Diana de Gales. Aunque en este caso, Didi no estará para juzgar su actuación, pero sí sus millones de seguidores a lo largo del mundo.

La película contará lo que podría haber ocurrido, según el guion de Steven Knight, en las navidades de Sandringham. Ahí se supone que Lady Di se dio cuenta de que su matrimonio con el príncipe Carlos había terminado.

Siguiente: Ha sido muy gratificante para la actriz