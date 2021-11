Kristen Stewart: «solo he protagonizado cuatro o cinco películas buenas»

Kristen Stewart ha decidido ejercer la autocrítica con su carrera cinematográfica. Su sinceridad se agradece.

Considera que ha grabado «entre 45 y 50 películas», pero el resultado ha sido bastante desigual según su opinión. ¿No resulta curioso que sea tan directa?

«Solo he protagonizado cuatro o cinco películas buenas. En esas digo ‘este director ha firmado una obra de arte’. Me encantan las películas de Olivier Assaya. Tendría que mirar mi filmografía, pero hay muy pocas más que destacar».

«Esto no significa que me arrepienta de mi experiencia o de haber protagonizado las demás. Solo lo hago con dos películas y no por el resultado, sino porque filmarlas no fue divertido. Lo peor es que cuando estás en medio del proyecto y te das cuenta de que la película será bastante mala, pero tienes que seguir hasta el final».

«No soy tan cruel como para decir el título y no voy a acusar a nadie en público. Es como empezar a salir con alguien y de pronto te preguntas si sabes lo que estás haciendo. Cuando estás en medio de un rodaje no puedes marcharte». Esperamos tus comentarios sobre estas declaraciones.

