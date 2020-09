Kylie Jenner queda con otras personas mientras decide si retoma su relación con Travis Scott

Fue en octubre de 2019 cuando se dio a conocer que Kylie Jenner y Travis Scott habían decidido poner fin a su relación, un año y medio después de convertirse en padres de la pequeña Stormi. Precisamente por la hija que tienen en común ambos han decidido mantener una relación muy cercana y compartir el mayor número posible de momentos como si todavía estuviesen juntos. Pero, ¿significa esto que podrían retomar en algún momento su relación?

Travis Scott y Kylie Jenner besándose en la alfombra roja de los Grammy 2019

Una fuente cercana a ambos ha hablado con Us Magazine y asegura que la situación sigue siendo muy inestable y que no tienen claro qué ocurrirá entre ellos: «Han estado dudosos durante un tiempo. Son muy indecisos y su relación cambia casi cada mes«. Pese a que están formalmente separados «todavía tienen una atracción física el uno por el otro«, añade.

A pesar de ello, cada uno sigue haciendo su vida por separado más allá de la paternidad compartida. Especialmente Kylie Jenner, quien parece tener más ganas de conocer otra gente ante la indecisión de volver con Travis Scott: «Ninguno de ellos está completamente comprometido a nivel romántico con el otro«, asegura la mencionada fuente: «Kylie se está interesando en otros chicos últimamente«.

Travis Scott está «esperanzado»

Claramente ahora no es el momento para que ambos vuelvan a comprometerse el uno con el otro, tal y como asegura esta persona cercana: «Quizá algún día vuelvan a estar juntos, pero ahora mismo no parece el momento porque su dinámica cambia a menudo. Todavía son jóvenes y están pensando en su futuro a corto plazo». En cambio otra fuente cercana también ha asegurado a Us Magazine que el cantante si está «esperanzado» a volver con la empresaria.

Travis Scott, Kylie Jenner y Stormi en el estreno del documental del rapero

Eso sí, más allá de que su relación vuelva a ser amorosa o no, Kylie Jenner no descarta tener un segundo hijo con el rapero ya que «le encanta» ser madre». «Kylie quiere más hijos, pero no sabe si será con Travis, pero no se descarta que ocurra algún día«. Por el momento su único plan juntos es criar a la pequeña Stormi: «No quieren aparentar ninguna energía que no sea la correcta y todo el mundo en la familia cree que lo están haciendo muy bien».