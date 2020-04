La abrumadora victoria de Rafa Mora contra Kiko Jiménez en su lucha por un puesto en ‘Sálvame’

‘Sálvame’ se ha convertido en el mayor creador de contenido en plena cuarentena. Los colaboradores y colaboradoras son los grandes protagonistas del programa de la tarde porque los famosos apenas pueden hacer nada ante el confinamiento. Esto ha hecho que la situación no sea fácil para algunos de los participantes del programa de la tarde ya que ha habido rapadas de pelo, votaciones con calificativos complicados para varios de ellos y, ahora, uno ha estado a punto de perder su puesto de trabajo.

Rafa Mora se enfrentaba a una de las tardes más complicadas en ‘Sálvame’ ya que aparecía Kiko Jiménez como invitado y decidían abrir una votación en la web de Telecinco para ver quién de los dos debía quedarse como colaborador de ‘Sálvame’. El colaborador vivió una tarde muy difícil estando al borde de las lágrimas en más de una ocasión, ya que todo el mundo votó sobre el asunto. Incluso las madres tanto de Rafa Mora como de Kiko Jiménez entraron para hacer un alegato de lo más emotivo de sus respectivos hijos.

Kiko Jiménez en ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

Jorge Javier Vázquez estuvo haciendo llamadas durante toda la tarde para que la gente diera su voto y una de esas personas fue Belén Esteban, quien no dudó en posicionarse en contra de la dirección por lo que estaban haciendo: «Me parece fatal lo que está haciendo dirección. Entiendo que contraten a la gente que tengan que contratar. Me parece mal que se ponga a Rafa Mora en una competición. Si dirección quiere contratar a Kiko Jiménez que le contrate, pero no puedes poner a un compañero en una maratón. Quiero que se quede Rafa Mora pero no porque tenga nada en contra de Kiko. Por cercanía y mira que he discutido mucho con él».

Rafa Mora escuchaba a Belén Esteban atentamente y no podía evitar emocionarse con estas palabras de su compañera: «Quiero darte las gracias por haberte posicionado. Has demostrado que eres una compañera y que me tienes cariño real, que eso es lo que uno a veces necesita. Agradezco que te posiciones y me tiendas una mano», decía muy emocionado el todavía colaborador.

Amistad rota

Uno de los posicionamientos que más dolió a Rafa Mora fue el de Alonso Caparrós quien a la pregunta de quién era el colaborador más necesario para el programa en estos momentos dijo que Kiko Jiménez. Nadie daba crédito a lo que estaba escuchando y Rafa Mora respondía muy enfadado: «Si traicionó a la familia Campos que es la familia que le ha hecho estar aquí y la persona que le dio la oportunidad de ser un gran presentador, cómo no me va a traicionar a mí. Luego me dice fuera que es increíble lo bien que lo estoy haciendo, que no tengo límites, que me ve increíble y ahora me dices esto. Eres un jeta y un mentiroso. Fuera creo que tenía una cierta amistad».

Kiko y Rafa esperando el resultado | Foto: telecinco.es

Por su parte, Caparrós tan solo decía que esa actitud de Rafa Mora denotaba su inseguridad, algo que enfadaba aún más al colaborador y a Kiko Matamoros, quien protagonizó un encontronazo con Caparrós fuera de cámaras. Finalmente, Rafa Mora y Kiko Jiménez se posicionaban en medio del plató y el presentador revelaba que Rafa Mora se proclamaba como vencedor con un 82%.