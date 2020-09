La absoluta perfección de la Reina Letizia en el Día Mundial de la Investigación en Cáncer

De la Reina Letizia se pueden decir muchas cosas, pero no que no haga bien su trabajo. Su compromiso, entrega y dedicación no solo es alabada por las personas con las que tiene contacto a través de las entidades a las que apoya, sino que hasta una política como Irene Montero, que se declara abiertamente republicana, ha destacado las virtudes que encontró en ella.

La Reina Letizia a su llegada al acto del Día Mundial de la Investigación en Cáncer

Una de las causas en las que más implicada está es en la lucha contra el cáncer. Como Presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene línea directa con esta entidad y está totalmente comprometida con sus objetivos. Más allá de los actos públicos que se ven, está el trabajo que está detrás, que se prepara a la perfección, que es lo que busca en labor como Reina.

Así, no extrañó su brillantez en el acto realizado en la sede de la AECC en Madrid con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Lo primero que se vio fue su look, lo que siempre se destaca de ella y que ha logrado que juegue a su favor. En esta ocasión abrió su armario para volver a ponerse un dos piezas rosa empolvado de Hugo Boss que había estrenado en diciembre de 2019 para la inauguración de la exposición ‘La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de Las Descalzas y La Encarnación’ en el Palacio Real de Madrid. Completó su look con una blusa blanca, zapatos a juego con el traje y un bolso que también tenía en su fondo de armario.

La intervención en inglés de la Reina Letizia

Doña Letizia aprovechó para revisar la documentación que traía antes de ser recibida por el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y por el presidente de la AECC, Ramón Reyes. Después de saludar al secretario general de Investigación, Rafael Rodrigo, y a la directora de Investigación de la AECC, Marta Puyol, que ejerció como presentadora del acto, la Reina pasó a la sala de reuniones para este acto virtual, que dio comienzo con un vídeo sobre la campaña ‘Team Up for cáncer research’.

Seguramente, la Reina Letizia habló para agradecer la oportunidad de asistir al debate, sobre el impacto que la pandemia ha provocado en los enfermos de cáncer y en la investigación de la enfermedad, y recordó la importancia de colaborar en la investigación con una red internacional. Como el acto era internacional, lo hizo en inglés, demostrando que su oratoria no pierde brillantez al cambiar de idioma. Viendo a Doña Letizia quedó claro que todo lo que aprendió en sus años de periodista le viene muy bien para este tipo de actos. Sin duda, no hay peros para la Reina en este acto en ningún aspecto.